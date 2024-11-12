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三接東坪8號擱淺惹議 中油調整避風港環評專案小組通過

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部今上午召開「桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書東坪8號擱淺事件因應對策變更內容對照表（因應現況調整船隻避風浪水域）」專案小組第二次審查會議。記者葉冠妤/攝影
環境部今上午召開「桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書東坪8號擱淺事件因應對策變更內容對照表（因應現況調整船隻避風浪水域）」專案小組第二次審查會議。記者葉冠妤/攝影

中油第三天然氣接收站（三接）工作船「東坪8號」2020年於大潭藻礁G1區發生擱淺事故，破壞藻礁0.58公頃，中油對此提出因應對策，今年9月於環評專案小組審查，因未說明變更後對藻礁的衝擊評估，遭要求補件。今再召開第二次審查，環評委員建議為因應極端氣候，船隻斷纜的計算風速應提高，同時也應加強對藻礁生態系的影響變化分析。會議建議補充修正後通過。

2020年3月中油公司施工船隻「東坪8號」在大潭藻礁G1區擱淺，造成約0.58公頃的藻礁受損，當時一度引起社會高度關注。環境部今上午召開「桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書東坪8號擱淺事件因應對策變更內容對照表（因應現況調整船隻避風浪水域）」專案小組第二次審查會議。

中油表示，若遇海況不佳，原撤離方案僅撤離至台北港，拖航時間長，且有拖航斷纜風險，因此改為靠泊鄰近的觀塘工業港遮蔽區、永安漁港、竹圍漁港或台北港，並加強纜繩強度及數量因應。

審查會議上，桃園市環保局要求中油補充說明若再度發生擱淺事故，該如何應對與補救。也有委員認為，中油的報告只有物種調查資料，並未凸顯對當地生態系、物種的影響，希望能再提出生態系角度的分析。

另有環評委員說，中油是以平均風速12級作為船隻斷纜的計算風險評估，但極端氣候下，過去狀態可能已經不適合現在或未來，建議開發單位提高至13至15級風來計算風速會造成怎樣的狀態，才有說服力。

最後環評專案小組決議此案補正後通過。

中油 大潭藻礁 環評

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