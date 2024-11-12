車行費、掛牌權利金聯合喊漲 計程車駕駛擬發動抗爭

油價及車輛維修等成本上漲，根據交通部統計，計程車平均每月營業淨收入只有2萬6957元。現傳出有計程車行聯合調漲行費，甚至向司機收取掛牌權利金，每張最高喊至11萬元，讓司機想放棄合法營業。全國汽車駕駛人權益聯盟表示，政府若不處理，不排除發動抗爭。

根據交通部公布112年度「計程車營運狀況調查報告」，計程車司機平均每月休息4.7天、每天營業時數9.1小時，平均每月營業收入4萬8766元，但扣除平均的油料及充電費、保養費、保險費、服務費等，平均每月營業淨收入只有2萬6957元。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，目前全省各車行都在聯合壟斷漲行費，連合作社也都是如此聯合壟斷漲費用，普遍已從1000元漲至1800元，甚至還有車行、合作社，以沒有車牌為理由，要向司機收取掛牌權利金，雙北市已有出現一張牌2萬5千元，高雄市更是出現一張牌11萬元，且若退出這行業，權利金也不會退給司機。

劉鴻樟表示，目前有近10萬名計程車司機受影響，但多數司機對於聯合漲價敢怒不敢言，也因為聯合壟斷，已經造成很多司機無法生存，甚至想放棄正規合法營業，轉為非法當白牌司機，盼交通部予以重視，並邀請各商業公會、計程車駕駛員工會、全國汽車駕駛人權益聯盟協會協商溝通。

交通部表示，汽車運輸業管理規則第91-1條已有規定，車行及靠行駕駛人須簽訂公工會協商訂定的書面契約，以及爭議調解處理機制。因公告為北市車行，工會函也是發給北市公運處處理，交通部會再函請台北巿注意查察。