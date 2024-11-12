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4人有1人高血壓 將廣設血壓站自由檢測

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國健署12日舉行「722安心血壓站」記者會，盼鼓勵民間設立血壓站，讓民眾更方便監測。（中央社示意圖）
國健署12日舉行「722安心血壓站」記者會，盼鼓勵民間設立血壓站，讓民眾更方便監測。（中央社示意圖）

「盼與企業多設血壓站，結合APP監測，讓民眾持續了解血壓狀況！」國健署長吳昭軍指出，台灣高血壓盛行率高達26.8%，盼透過廣設血壓站，讓民眾了解身體健康，並及早就醫控制三高。國健署提醒，18歲以上民眾每年至少要量1次血壓，並搭配「722原則」。廠商則表示，盼透過APP與血壓站合作，讓健康管理更方便。

高血壓是慢性病主因

吳昭軍表示，藥局、量販店、超商、高鐵站、農漁會、里民活動中心等地，未來會有愈來愈多地方設立「722安心血壓站」，截至今年10月底，站點已近2千站，並遍布全台22縣市。另外，也與高血壓學會合作，制定血壓站設置規範，標準化血壓異常管理和衛教流程，讓測量血壓更方便。

「高血壓性疾病常位居國人十大死因之列，對健康威脅不容忽視！」吳昭軍強調，根據衛福部2017至2020年統計，18歲以上國人的高血壓盛行率已達26.8%，約每4人就有一人罹患高血壓，且民眾的血壓測量率從2021年的75.2%下降到去年的68.6%，因此希望透過廣設血壓站，培養民眾量血壓好習慣。

APP協助衛教

國民健康署呼籲18歲以上民眾每年至少要在家量一次血壓，並遵循722原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。如果忘記測量，可透過AI協助健康管理，民眾只要將血壓機的數值拍照、上傳至APP，系統即會透過AI和雲端服務解讀，並輔以衛教建議。

WaCare遠距健康創辦人潘人豪表示，包括全聯、7-11、家樂福、台鐵與高鐵，甚至是證券公司都開始設立標準血壓站，民眾檢測血壓後拍照記錄，從過去的紙本記錄到現在可以上傳雲端，就可以更清楚了解血壓變化的趨勢，APP還會協助提醒測量血壓。

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