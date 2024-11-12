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無包裝商店不得分裝洗沐用品？ 裸賣禁令終解套

聯合報／ 記者／邱怡瑄胡瑞玲／台北即時報導
針對在零售商店能否分裝販賣洗沐用品，無包裝商店「三時生活實驗室」創辦人吳思儒今年八月收到衛福部食藥署公文回覆。圖為吳思儒向記者展示公文內容。記者陳靖宜／攝影
針對在零售商店能否分裝販賣洗沐用品，無包裝商店「三時生活實驗室」創辦人吳思儒今年八月收到衛福部食藥署公文回覆。圖為吳思儒向記者展示公文內容。記者陳靖宜／攝影

「全球塑膠公約」最終談判在即，本報今（12）日刊出陽光行動「我限塑面臨跳票」系列報導，探討台灣減塑現況及塑膠公約可能衝擊。近年台灣出現多家「無包裝商店」，消費者可自備容器承裝需要購買的物品，被視為日常「減塑」的具體代表之一。

但在台灣的無包裝商店，往往看不到洗髮精和沐浴乳分裝販賣。根據《化粧品衛生安全管理法》，洗沐用品屬於化粧品，需在符合化粧品優良製造規範（Good Manufacturing Practice, 簡稱GMP）的場所進行生產和包裝，不得在銷售現場分裝；過去也曾有無包裝商店業者為此受罰。

本報2022年曾針對洗沐用品分裝裸賣進行報導，當時衛福部食藥署回應，因該議題涉及洗沐用品的品質管理、效期標示等，需謹慎看待，建議個別業者提出評估結果，再由產官學界討論試行與否。

為了讓洗沐用品加入「減塑」行列，業者想辦法突圍。無包裝商店「三時生活實驗室」店長郭子嘉說，店內販賣固體形式的手工皂不涉及分裝，也販賣以玻璃罐承裝的洗沐用品，消費者用完後可到店裡退瓶，再由該洗沐品牌的業者回收滅菌、重複使用。業者也發起連署，認為洗沐用品和長期接觸型的化粧品在使用方式、接觸時間以及衛生風險上都有差別，與其「一刀切」，不如進行分級管理，適當放寬洗沐用品現場分裝的限制。

三時生活實驗室創辦人吳思儒說，去年有聽到風聲說可能會開放洗沐用品分裝，但遲遲沒下文。原本預計今年八月再次發起連署，他決定在連署開跑前，先發函詢問衛福部相關規定。食藥署明文回覆：於零售商店提供再補充（消費者自備容器）或循環容器重複使用之零售，「非」屬化粧品GMP之管理對象。一反先前無包裝商店業者對「洗沐用品涉及GMP規範，所以無法分裝販賣」的認知。

針對這份公文，衛福部食藥署品質監督管理組副組長陳映樺解釋，無包裝商店可提供洗沐用品分裝銷售，但必須符合GMP作業規範、完成最後包裝的成品，也要確定原製造商或輸入商已為這項商品完成化粧品產品登錄。

食藥署補充，洗沐用品仍屬於化粧品範疇。根據《化粧品衛生安全管理法》第7條第5項規定，化粧品「販賣」業者不可以改變化粧品的標籤、外包裝或容器等等，目的是為了避免已完成製造的化粧品成分遭改變，導致品質衛生出現疑慮。

因此無包裝商店業者可找「製造」洗沐產品的業者合作，經製造業者評估後提供符合店面補充服務需求的洗沐產品。由無包裝商店提供場地，讓洗沐用品業者設點提供分裝販售，或由無包裝商店業者自行委託代工廠製造洗沐產品，於店面提供消費者補充服務。

陳映樺表示，《化粧品衛生安全管理法》歷經翻修，在2019年7月1日取代施行了47年的《化粧品衛生管理條例》，新法上路後，食藥署並未查到有無包裝商店業者因洗沐用品分裝受罰，若有業者受罰，可能是受到舊法規影響。她也表示，食藥署未來會把握機會，多跟無包裝業者宣導法規適用現況。

吳思儒表示，無論是業者倡議有成，或過去政策造成誤會，都標誌2024年成為「台灣洗沐用品分裝銷售元年」。他樂見未來可在無包裝商店，看到消費者用循環容器承裝洗沐用品。

不過，來自波蘭、台中無包裝商店「山盟商行」的老闆唐寶玲認為，政府一度說洗髮精和清潔劑依法不能裸賣，現在又放寬規定，讓業者無所適從。她希望中央及地方政府能盡快針對無包裝商店訂定統一規範，並明確宣導分裝販賣方式，才不會讓業者懸著一顆心，深怕哪天又發現自己觸犯法規。

為了讓洗沐用品販售加入「減塑」行列，無包裝商店得想辦法突圍。無包裝商店「三時生活實驗室」跟洗沐用品業者合作，民眾可將使用後的玻璃空瓶送回，店家提供回收空瓶折扣，瓶子再由品牌方回收滅菌、重複使用。記者陳靖宜／攝影
為了讓洗沐用品販售加入「減塑」行列，無包裝商店得想辦法突圍。無包裝商店「三時生活實驗室」跟洗沐用品業者合作，民眾可將使用後的玻璃空瓶送回，店家提供回收空瓶折扣，瓶子再由品牌方回收滅菌、重複使用。記者陳靖宜／攝影

消費者 食藥署

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