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彭啓明：環境部、NASA研議合作 發射空氣品質衛星

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部今、明兩天邀集美國航空暨太空總署 (NASA)及韓國、泰國、越南等亞洲國家舉辦「2024七海計畫暨高屏實驗國際工作會」。環境部長彭啓明（左）、中央大學大氣科學系暨大氣物理所、化學系所特聘教授林能暉受訪。記者葉冠妤／攝影
環境部今、明兩天邀集美國航空暨太空總署 (NASA)及韓國、泰國、越南等亞洲國家舉辦「2024七海計畫暨高屏實驗國際工作會」。環境部長彭啓明（左）、中央大學大氣科學系暨大氣物理所、化學系所特聘教授林能暉受訪。記者葉冠妤／攝影

環境部今、明兩天邀集美國航空暨太空總署 (NASA)及韓國、泰國、越南等亞洲國家舉辦「2024七海計畫暨高屏實驗國際工作會」，發表高屏3D空品實驗成果。環境部長彭啓明受訪時說，這次實驗可看出台灣的空氣品質不輸給日韓，而空汙不只在地面流動，也有上下層的垂直結構，環境部將與NASA研議發展空氣汙染同步衛星，希望這幾年能發射一顆空氣品質衛星。

七海計畫是由NASA與台灣、東南亞國家共同策劃推動的國際大氣環境監測活動，探究東南亞國家農業廢棄物燃燒汙染物的跨境長程運輸，及其大氣環境、輻射、氣候間的交互作用。這次的工作會，除發表今年2至3月我國與NASA合作高屏3D空品實驗的成果，與會各國明年起至2026年也將進行七海計畫都會空品國際同步實驗，深入探討亞洲大都市空品與跨境空汙傳輸議題，掌握區域空氣汙染成因變化。

彭啓明表示，這次實驗包括PFAS等幾個重大有害汙染物量測，從結果可以看出台灣的空氣品質不會輸給日韓，有害汙染物明顯比日韓低，也發現過去較未監測到的地下工廠，未來環境部將依照科學實驗證據調整工廠監測與管制。

他還說，這次也證實空汙不只有地面流動，也有上下層的垂直結構，有大氣、環流因素，也有境外傳送影響，未來會透過跨國合作，強化這部分的科學研究。

中央大學大氣科學系暨大氣物理所、化學系所特聘教授林能暉說，過去只著重地面狀況，這次透過NASA的兩架飛機監測高空，了解三度空間的氣象場、汙染物、前驅物分布等資料，未來可透過科學證據調校空品模式，對日後的預報、空氣汙染控制策略與行動方案有更好的分析。

林能暉舉例，今年3月13日NASA飛航資料，從監測看見從地面到高空的臭氧濃度，越高越濃，再加上當天有沙塵暴襲台，在楠梓、鳳山的監測資料看得非常清楚，汙染數值是空品乾淨時的3倍以上，也驗證不是只有秋冬才有境外傳輸，春天也有，且境外空汙的占比可能超過一半。

「環境部要進入衛星時代」彭啓明說，環境部將與NASA等團隊研議跨國合作，發展空氣汙染同步衛星，將花幾年時間促成這件事，如果台灣有空汙衛星跟全球同步，可更清楚了解空氣汙染細部資料、境外傳送至本地汙染源，也將在全球、亞洲地區扮演重要角色，希望未來這幾年能發射一顆空氣品質的衛星。

NASA 環境部 衛星

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