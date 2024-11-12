「高血壓」列短命疾病第一名 醫籲18歲後得定期量血壓

國人十大死因統計，每年有超過5.6萬名國人死於心血管疾病，造成心臟病和腦血管疾病的根源為「三高」。其中，高血壓多半沒有症狀，患者常出現嚴重併發症才驚覺不對勁。中華民國心臟學會主任委員鄭浩民說，高血壓是短命清單第一名，會提高中風、心臟病、心肌梗塞的風險，民眾應養成固定量血壓的習慣。

世界衛生組織的資料顯示，全球每年約1800萬人死於心血管疾病，占全球死亡人數約32%。鄭浩民表示，國人每年高血壓相關疾病死亡人數高於癌症，但許多患有高血壓的人並不自知，因而延誤治療。只要從前端的預防開始做起，在家中或醫療單位測量血壓，可降低後續的治療支出。

國健署副署長魏璽倫表示，高血壓是沉默殺手，幾乎沒有明顯症狀，應該從血壓管理著手，提早預防疾病。過去，高血壓常被認為是一種老化疾病，但外食族增加，隱藏高鹽、高糖、高油風險，國內高血壓患者有年輕化的趨勢。國健署呼籲，18歲以上民眾每年應至少量一次血壓，並搭配「722」原則。

不過民眾到醫療院所量血壓時，常會測出「白袍高血壓」，因為醫療環境讓人不由自主緊張。魏璽倫說，「測得正確的高血壓數值」是關鍵，目前全台22個縣市於藥局、量販店、超商、高鐵站、農漁會、里民活動中心等場域，近2,000家「722安心血壓站」，免費提供民眾測量血壓。

魏璽倫說，「722安心血壓站」另與民間APP合作試辦，導入手機APP及AI數位功能，協助民眾血壓健康管理。當血壓數值超標時，這套經過AI訓練的系統將自動發出警訊提醒，並依民眾需求提供戒菸、飲食及運動等衛教指導。

國健署慢性疾病防治組科長胡怡君表示，根據「2017年至2020年國民營養健康狀況變遷調查」結果，18歲以上國人高血壓盛行率達26.8%，約每4人有1人、推估全台約有529萬人罹患高血壓。依最新的高血壓治療指引，過去的140/90mmHg為標準，已下修高血壓的標準為130/80mmHg，超過這數值就要注意身體狀況，並改變生活型態。