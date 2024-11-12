全乳切除術後手臂易「卡卡」 奇美醫教照護三部曲跨障礙

乳癌是女性癌症發生率第1名，也是常見死因，而手術也是乳癌治療最重要的一部分，但全乳手術併淋巴結切除術後，因手臂及肩膀活動受限，常讓病人感到焦慮及恐懼，奇美醫院跨團隊建置「手術全期照護三部曲」，在術後有效改善病人手臂及肩膀活動功能。

在新冠疫情後，台灣面臨「癌症海嘯」，近年來罹癌人數更不斷增加成長，奇美醫院護理部開刀房護理長黃代泱指出，以奇美醫院開刀房手術量來說，每年增加約5至10%的手術量，且相較疫情前明顯提升，其中，乳癌又是婦癌發生率之首，更是女性健康殺手。

他提到，手術是乳癌治療最重要的一部分，但術前不少病人對於手術過程易感到緊張不安，術後又要面對疼痛、胸壁緊繃感、患側手臂水腫、肩膀活動受限等問題，導致患者身心靈備受壓力與焦慮。

因此，奇美醫院跨團隊整合開刀房、外科部、復健部、癌症中心及社會服務部社工及外科病房等，針對「全乳手術併淋巴結切除」的病人，建置「手術全期照護三部曲」，在術前訪視提供衛教資訊及手臂運動指導；術中由專責護理師使用輔具進行擺位及皮膚防護；術後則進行皮膚與神經狀況的評估。