快訊

祖克柏又再騙？稱FB沒人看新聞，Meta不想付錢

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

聽新聞
0:00 / 0:00

全乳切除術後手臂易「卡卡」 奇美醫教照護三部曲跨障礙

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院跨團隊整合開刀房、外科部、復健部、癌症中心及社會服務部社工及外科病房等，針對「全乳手術併淋巴結切除」的病人，建置「手術全期照護三部曲」，明顯改善病人術後上肢活動功能。記者萬于甄／攝影
奇美醫院跨團隊整合開刀房、外科部、復健部、癌症中心及社會服務部社工及外科病房等，針對「全乳手術併淋巴結切除」的病人，建置「手術全期照護三部曲」，明顯改善病人術後上肢活動功能。記者萬于甄／攝影

乳癌是女性癌症發生率第1名，也是常見死因，而手術也是乳癌治療最重要的一部分，但全乳手術併淋巴結切除術後，因手臂及肩膀活動受限，常讓病人感到焦慮及恐懼，奇美醫院跨團隊建置「手術全期照護三部曲」，在術後有效改善病人手臂及肩膀活動功能。

在新冠疫情後，台灣面臨「癌症海嘯」，近年來罹癌人數更不斷增加成長，奇美醫院護理部開刀房護理長黃代泱指出，以奇美醫院開刀房手術量來說，每年增加約5至10%的手術量，且相較疫情前明顯提升，其中，乳癌又是婦癌發生率之首，更是女性健康殺手。

他提到，手術是乳癌治療最重要的一部分，但術前不少病人對於手術過程易感到緊張不安，術後又要面對疼痛、胸壁緊繃感、患側手臂水腫、肩膀活動受限等問題，導致患者身心靈備受壓力與焦慮。

因此，奇美醫院跨團隊整合開刀房、外科部、復健部、癌症中心及社會服務部社工及外科病房等，針對「全乳手術併淋巴結切除」的病人，建置「手術全期照護三部曲」，在術前訪視提供衛教資訊及手臂運動指導；術中由專責護理師使用輔具進行擺位及皮膚防護；術後則進行皮膚與神經狀況的評估。

黃代泱說明，開刀房每年收案約30位全乳切除手術患者，並透過「手術全期照護三部曲」照護，明顯改善病人術後上肢活動功能。不過，面對癌症病人不斷增加，仍要呼籲民眾定期進行健康檢查，才能早期發現早期治療。

奇美醫院跨團隊整合開刀房、外科部、復健部、癌症中心及社會服務部社工及外科病房等，針對「全乳手術併淋巴結切除」的病人，建置「手術全期照護三部曲」，明顯改善病人術後上肢活動功能。記者萬于甄／攝影
奇美醫院跨團隊整合開刀房、外科部、復健部、癌症中心及社會服務部社工及外科病房等，針對「全乳手術併淋巴結切除」的病人，建置「手術全期照護三部曲」，明顯改善病人術後上肢活動功能。記者萬于甄／攝影

乳癌 手術 癌症

延伸閱讀

男被醫生誤診告知過胖 要動縮胃手術才發現腹內藏27公斤腫瘤

6旬男乳頭數月出血「觸診噴血柱」 一查竟是罕見男性乳癌

苗栗6旬男子乳頭見血 就醫查出罕見男性乳癌

新婚3個月便確診乳癌 32歲女分享老公真實反應

相關新聞

彭啓明：環境部、NASA研議合作 發射空氣品質衛星

環境部今、明兩天邀集美國航空暨太空總署 (NASA)及韓國、泰國、越南等亞洲國家舉辦「2024七海計畫暨高屏實驗國際工作...

染流感花5千買藥喊傷荷包 羅一鈞：擬擴大公費用藥

社區內多種病毒齊發，不僅腸病毒升溫，流感疫情邁入流行期。台中有1家3口感染A型流感，因不具取得公費抗病毒藥劑的資格，花費...

史上首次11月4颱共存 鄭明典po圖曝原因

天兔颱風今天凌晨2時生成，成為目前洋面上繼銀杏、桔梗、萬宜之後第四個颱風，也是史上首次在11月有四颱共存，相當罕見，中央...

2026、2027台灣燈會主辦縣市出爐 嘉義縣、苗栗縣獲選

交通部今宣布，2026、2027年台灣燈會，分別由嘉義縣及苗栗縣獲選為主辦縣市。

天兔恐增為中颱周五到周日最靠近 氣象署不排除周四發海警

天兔颱風今天凌晨2時生成，成為目前洋面上繼銀杏、桔梗、萬宜之後第四個颱風，也是史上首次在11月有四颱共存。中央氣象署預報...

無包裝商店不得分裝洗沐用品？ 裸賣禁令終解套

「全球塑膠公約」最終談判在即，本報今（12）日刊出陽光行動「我限塑面臨跳票」系列報導，探討台灣減塑現況及塑膠公約可能衝擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。