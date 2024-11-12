影／環境部和NASA合作 建構立體空汙監控

環境部上午舉辦「2024年七海計畫暨高屏實驗國際工作會」開幕式，邀集美國航空暨太空總署（NASA）及韓國、泰國、越南、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞、孟加拉等亞洲國家，舉辦國際工作會。

環境部今年初與美國NASA及多個亞洲國家合作進行跨境空汙監測，今天發表成果。環境部表示，實驗發現空汙還有很多大氣、環流的原因，盼與NASA合作，以發射空氣品質衛星為目標。環境部長彭啓明接受訪表示結果發現台灣的空氣品質不會輸日本和韓國；會透過這次的實驗結果，加強對工廠監測和管制，空氣品質不只地面、還有高空的問題，不只是本地工廠製造，還有很多大氣、環流的原因，跨國合作希望能解決；感謝NASA對此計畫的全力支持。