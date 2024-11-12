聽新聞
0:00 / 0:00
影／環境部和NASA合作 建構立體空汙監控
環境部上午舉辦「2024年七海計畫暨高屏實驗國際工作會」開幕式，邀集美國航空暨太空總署（NASA）及韓國、泰國、越南、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞、孟加拉等亞洲國家，舉辦國際工作會。
環境部今年初與美國NASA及多個亞洲國家合作進行跨境空汙監測，今天發表成果。環境部表示，實驗發現空汙還有很多大氣、環流的原因，盼與NASA合作，以發射空氣品質衛星為目標。環境部長彭啓明接受訪表示結果發現台灣的空氣品質不會輸日本和韓國；會透過這次的實驗結果，加強對工廠監測和管制，空氣品質不只地面、還有高空的問題，不只是本地工廠製造，還有很多大氣、環流的原因，跨國合作希望能解決；感謝NASA對此計畫的全力支持。
中央大學大氣科學系暨大氣物理所、化學系所特聘教授林能暉強調，雖然台灣對空汙的控制已經到擠牙膏的程度，但還是盡可能做，即使預測有境外空汙移入，若什麼都不做，也對不起自己的良心，該減的還是要減。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言