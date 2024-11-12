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颱風天兔最快14日發海警 15至16日最靠近台灣

中央社／ 台北12日電

氣象署今天凌晨發布颱風天兔生成，史上首次11月有4個颱風並存。預估天兔15日、16日距台最近，強度可能達中颱，不排除14日發布海警，後續是否發布陸警則要視後期路徑而定。

交通部中央氣象署預報員朱美霖上午在天氣記者會中表示，颱風天兔凌晨2時形成，13日、14日逐漸接近菲律賓東方海面，15日、16日距台最近，對台灣天氣影響明顯。

根據氣象署資料，天兔目前距離鵝鑾鼻東南東方約1820公里海面上，持續向西北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，7級風暴風半徑80公里。

朱美霖指出，由於目前環境適合天兔發展，未來強度會逐漸增強，預估將達中颱，7級風暴風半徑約150公里。

朱美霖進一步說明，預測天兔14日清晨會接近巴士海峽及台灣南方海域，接著北轉，15日至16日清晨距台最近，影響明顯；但後續路徑仍有不確定性，可能從台灣東方海面通過，也可能接近台灣南方後再轉向東北方移動，仍有部分預測會持續朝西通過呂宋島進入南海，14日是關鍵時間點。

朱美霖說，若依目前預測路徑，14日不排除會發布海上颱風警報；由於台灣附近的海域大氣環境較差，天兔北上期間可能會有減弱的趨勢；至於是否會發布陸上警報，仍要視颱風強度及路徑而定。

朱美霖指出，隨著天兔接近，迎風面北部地區、花東地區及恆春半島可能會有明顯降雨。

至於在海面上的另外3個颱風，朱美霖說，目前銀杏已經接近中南半島，預估很快就會減弱為熱帶性低氣壓；桔梗今天到明天清晨在台灣西南方海域，外圍雲系會影響北部、東半部易有雨，明天白天之後逐漸遠離，降雨趨緩；萬宜目前接近關島附近，下週需要關注萬宜是否會接近台灣。

天兔 氣象署 颱風

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