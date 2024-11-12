洪世佑接任史博館館長 首要任務瞄準年輕族群

國立台灣博物館館長洪世佑今天接任國立歷史博物館館長，他表示，首要任務期待吸引年輕族群走進史博館。文化部長李遠說，相信洪世佑能以豐富經驗帶領史博館到更國際且在地的未來。

史博館前館長王長華7月退休，暫由副館長王逸群代理，文化部今天舉行史博館代理、新任館長交接典禮，由洪世佑接任第18任史博館館長，並由李遠監交。王逸群曾與洪世佑共事，他說，高興能與洪世佑一起為史博館打拼。

李遠致詞表示，洪世佑過去經歷許多博物館經營經驗，現為中華民國博物館學會理事長，相信以他的經驗，應能立刻「無縫接軌」，他很幸運能夠此時扮演這個角色，將資源放在對的地方，把人放在對的地方。

洪世佑致詞表示，史博館在歷任館長與團隊辛勤努力下擁有雄厚基礎，未來對外將拓展史博館與其他國際博物館的連結，對內則希望能回應2022年ICOM布拉格大會對博物館新定義，強化跟社區、社群連結，成為文化核心，精進展覽與各項活動，讓民眾參與其中。

洪世佑接受媒體聯訪進一步表示，從史博館設立歷史可觀察其一大特色在於典藏，2大來源就是原河南博物院所出土文物，還有第二次世界大戰後的日本歸還文物。上任前他聽取許多藝術界人士意見，了解史博館常設展對觀眾較為狹小，難以將經典文物一次展出，體現特色。

包含策展量能、與國際博物館合作活動等，都是洪世佑正在思考的議題，洪世佑說，博物館不是殿堂，而是匯聚眾人的論壇，他希望能先拉近與民眾的距離，「如果民眾不進來，再高的理想都是白做工」，目前全球趨勢是年輕人與博物館距離遙遠，以史博館典藏來看，恐怕年輕人沒有那麼高的興趣，期待拓展更多活動或以科技結合方式，吸引年輕族群願意走進史博館。