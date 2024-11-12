史上首次11月4颱共存 鄭明典po圖曝原因

天兔颱風今天凌晨2時生成，成為目前洋面上繼銀杏、桔梗、萬宜之後第四個颱風，也是史上首次在11月有四颱共存，相當罕見，中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書po圖說明颱風生成條件。

鄭明典指出，西北太平洋是全球海溫最高區域，任何時間都有符合颱風生成的高海溫區域，因此海溫本身並不是決定颱風多寡的關鍵因子。

他表示，過去的分析指出此區決定颱風活躍度有兩個因子，第一個是弱垂直風切。

鄭明典說，這張圖，黃色到紅色區域就是強垂直風切的範圍，中緯度西風帶的垂直風切很強，冬季西風帶盛行，西風帶擾動也會影響熱帶而使得垂直風切普遍偏強。今年特別的是，副熱帶高壓帶特別連續，阻擋了西風帶對熱帶的影響，在西北太平洋留存了大範圍的低垂直風切區域。

第二個條件是高水氣環境，鄭明典指出，通常是熱帶波動，尤其是低頻振盪的熱帶波動上升區提供的潮濕區。這次就剛好有振幅明顯的熱帶波動，連續激發了多個颱風。