2026、2027台灣燈會主辦縣市出爐 嘉義縣、苗栗縣獲選

交通部今宣布，2026、2027年台灣燈會，分別由嘉義縣及苗栗縣獲選為主辦縣市。

觀光署指出，「2026台灣燈會」展期暫定於2026年3月3日（農曆正月15日元宵節）開燈至3月15日閉幕，為期13天，場地初步規劃於縣府特定區，包括國立故宮博物院南部院區、太子大道、縣治特區及府前廣場等，策展主軸將以「新嘉義」為概念，結合數位科技藝術及多媒體應用，突破水陸空概念，希望能藉此吸引國內外旅客造訪，展現嘉義在地特色及文化藝術。

至於「2027台灣燈會」展期暫定於2027年2月20日（農曆正月15日元宵節）至3月7日閉幕，為期16天，場地初步規劃於竹南、頭份運動公園及周邊場域，策展主軸將以「慢生活」為特色，導入環保永續、戶外休閒潮流等方向進行規劃。燈區布置將融合未來科技、族群共融、在地特色、當代工藝等多項元素，另將串聯苗栗縣元宵節燈龍、攻炮城等知名節慶活動，打造「悠閒慢走」的燈會慶典。

觀光署長周永暉表示，台灣燈會是國家重要的國際觀光亮點活動，也是疫後各國興起夜間經濟的特色關鍵活動，2026年將在北回歸線上的嘉義縣舉辦，2027年則在浪漫台3線上的苗栗縣舉辦，將為台灣2大縣帶來新的商機，燈會主場區均規劃於高鐵或台鐵場站周邊舉辦，將會結合大眾運輸服務提供更完善的賞燈活動。

觀光署說，2026、2027年台灣燈會舉辦縣市經過交通部觀光署與評選委員會嚴謹的甄選作業，針對申請縣市提案計畫舉辦場地、交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等六大指標綜合評分，評選結果經層報交通部並於11月4日奉部長陳世凱核定，分別由嘉義縣及苗栗縣獲選為2026及2027年台灣燈會舉辦縣市。

陳世凱表示，嘉義縣及苗栗縣均有辦理台灣燈會的經驗，相信這樣的經驗可以傳承延續，除持續將藝術美學設計導入燈會策展概念外，也著重在地城市意象與科技新興實力，將台灣燈會打造成國際級大型觀光盛會，並透過台灣觀光100亮點與觀光圈共同行銷，帶動國內旅遊熱潮，同時為國際觀光客來臺做足準備。