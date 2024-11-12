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天兔恐增為中颱周五到周日最靠近 氣象署不排除周四發海警
天兔颱風今天凌晨2時生成，成為目前洋面上繼銀杏、桔梗、萬宜之後第四個颱風，也是史上首次在11月有四颱共存。中央氣象署預報員朱美霖上午指出，預測天兔颱風朝菲律賓東方海面移動，可能增為中颱，周四逐漸接近巴士海峽及台灣附近，不排除周四發海警，路徑仍有不確定性，但周五到周日相當靠近，會為迎風面帶來風雨。
朱美霖指出，天兔目前是輕颱，逐漸往西北西方向移動，接近菲律賓海域，會再增強，周四較為靠近巴士海域及台灣南方海域，周五、周六距台灣最近影響最大，但路徑仍有不確定性，可能從台灣東方海域往西通過或接近台灣南方再往東北方移動。周五到周日清晨在迎風面花東、恆春半島，甚至為北部及南部這一帶來較大降雨。
至於其他3個颱風，朱美霖說，銀杏颱風逐漸接近中南半島，未來將減弱為熱帶性低氣壓；桔梗颱風通過菲律賓逐漸進入南海，今明兩天台灣受其外圍雲系影響，今明清晨雨量偏多。萬宜颱風今明兩天逐漸通過關島附近海域，目前距離較遠，下周再觀察是否較靠近台灣附近。
朱美霖也表示，本周除了颱風可能帶來影響，一周有兩波東北季風，包括這波今天到明天清晨，迎風面北部及東半部下雨漸涼，明天白天回溫；周日起下一波東北季風比較強，屆時迎風面明顯轉涼。
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