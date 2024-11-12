八仙山限量免費「自由茶席」體驗 今天開放報名只有3場

林業及自然保育署台中分署轄下的八仙山國家森林遊樂區，將在11月21日及22日辦理三場免費「free-自由茶席」活動，走入山林，以八仙山特有的十文溪清澈溪水沏一壺好茶，獨特的身心靈體驗，今天起開放報名，名額有限。

林業保育署台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區擁有豐富的自然資源，山林景緻優美，園區內的十文溪水質清澈，與花蓮縣的清水溪並稱台灣二大名泉，水質甘甜深受愛好茶道人士喜愛。

為讓大家實際體驗甘甜的滋味，台中分署邀請沉浸式茶席體驗的文創品牌「每日茶事」，11月21日上午9時30分到中午12時、下午2時到4時30分，及22日的下午2時到4時30分舉辦三場「free-自由茶席」活動。

現場讓旅客選擇自己喜愛的八仙山一隅，取用十文溪溪水沏一壺茶，在自然中尋找美好的瞬間，現場將提供茶葉及茶具，茶品有日月潭阿薩姆紅茶、紅玉紅茶等，也加碼台中地區原生的土肉桂茶，讓大家食在地，感受原生植物的好滋味。