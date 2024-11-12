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台灣虎航1月開航高雄-札幌 單程3899元促銷價明開搶

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航今宣布即將於明年1月21日再開航高雄-札幌（新千歲）航線。圖/台灣虎航提供
台灣虎航今宣布即將於明年1月21日再開航高雄-札幌（新千歲）航線。圖/台灣虎航提供

台灣虎航繼上月陸續開航高雄-岡山、高雄-富國島航線後，今宣布即將於明年1月21日再開航高雄-札幌（新千歲）航線，此航線不僅是台灣虎航高雄出發的第11條航線，也是高雄出發第一條直飛北海道的航線。為慶祝新航線銷售，將於11月13日上午10時至11月14日晚間23時59分推出單程未稅3899元起開賣促銷價。

台灣虎航表示，高雄-札幌（新千歲）航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT260，每周二、六的上午8時自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT261，每周二、六的下午13時55分自新千歲機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於11月13日上午10時起至11月14日晚間23時59分推出單程未稅3899元起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年1月21日起至2025年3月29日止。

台灣虎航表示，邁入冬季的北海道一轉而成雪白大地，不僅充滿北國的颯爽風情，其著名的札幌雪祭及各種豐富的雪上活動，尤其受到各地旅客的喜歡；藉由直飛之便，讓南台灣的民眾能以最輕鬆便利的方式，前往感受白色世界的夢幻魅力。

台灣虎航指出，目前台灣虎航高雄出發的航點包括東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門、峴港及富國島，待明年1月21日札幌（新千歲）開航後，將達11條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。

台灣虎航 新千歲機場 航線

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