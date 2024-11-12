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台中流感釀3死 1家3口中鏢醫藥費花5千「太傷荷包了！」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
公費流感及新冠疫苗10月1日開打，學生在校園內接種流感疫苗。記者趙容萱／攝影
公費流感及新冠疫苗10月1日開打，學生在校園內接種流感疫苗。記者趙容萱／攝影

流感增溫，疾管署統計，台中市今年10月流感季以來，累計3例死亡個案，最年輕40多歲；有學生罹A流，回家後一家三口都感染，因不具公費抗病毒藥資格，醫藥費近5000元，家長直喊「太傷荷包了」。

醫師表示，流感季最怕是校園或上班場域群聚，建議中央擴大納入群聚高風險族群。

台中市衛生局表示，目前公費流感抗病毒藥劑仍為有條件給付，以5歲以下、65歲最上高風險族群為主，台中市合約院所計622家，公費藥劑庫存約1.4萬人的量。

疾管署統計資料顯示，今年流感季10月1日至昨天，台中市累計22例流感併發重症個案，含3例流感併發重症死亡個案，其中1人為40多歲，10月中旬出現畏寒、呼吸困難症狀，就醫證實染肺炎，經積極救治仍在10月底逝世；目前仍有7名重症個案因併發肺炎住院治療中，年齡從40多歲至80多歲不等。

近日不少病號抱怨頭痛、發燒，全身酸痛或肌肉無力，尤以國高中生、青壯年最多。1名國中生發燒就醫篩檢確診為A流，醫師開立抗病毒藥因不符公費給付標準，需自費約1000多元；也有1家3口全感染流感，掛號加自費買克流感藥物花了快5000元，家長直喊「太傷荷包了」。

台中市 流感 病毒

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