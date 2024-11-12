聽新聞
0:00 / 0:00
台中流感釀3死 1家3口中鏢醫藥費花5千「太傷荷包了！」
流感增溫，疾管署統計，台中市今年10月流感季以來，累計3例死亡個案，最年輕40多歲；有學生罹A流，回家後一家三口都感染，因不具公費抗病毒藥資格，醫藥費近5000元，家長直喊「太傷荷包了」。
醫師表示，流感季最怕是校園或上班場域群聚，建議中央擴大納入群聚高風險族群。
台中市衛生局表示，目前公費流感抗病毒藥劑仍為有條件給付，以5歲以下、65歲最上高風險族群為主，台中市合約院所計622家，公費藥劑庫存約1.4萬人的量。
疾管署統計資料顯示，今年流感季10月1日至昨天，台中市累計22例流感併發重症個案，含3例流感併發重症死亡個案，其中1人為40多歲，10月中旬出現畏寒、呼吸困難症狀，就醫證實染肺炎，經積極救治仍在10月底逝世；目前仍有7名重症個案因併發肺炎住院治療中，年齡從40多歲至80多歲不等。
近日不少病號抱怨頭痛、發燒，全身酸痛或肌肉無力，尤以國高中生、青壯年最多。1名國中生發燒就醫篩檢確診為A流，醫師開立抗病毒藥因不符公費給付標準，需自費約1000多元；也有1家3口全感染流感，掛號加自費買克流感藥物花了快5000元，家長直喊「太傷荷包了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言