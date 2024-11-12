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3個月3例！健談男性格大變、偏癱以為中風？竟是腦癌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳典廷說，60歲男性格大變，右側肢體無力，就醫才發現是惡性多形性膠質母細胞瘤（紅圈處）。圖／衛福部台中醫院提供
醫師陳典廷說，60歲男性格大變，右側肢體無力，就醫才發現是惡性多形性膠質母細胞瘤（紅圈處）。圖／衛福部台中醫院提供

3個月有3例！以台中60歲陳姓男子原本個性幽默、健談，突然性格大變，暴瘦10公斤，甚至說話含糊不清、右側肢體無力，以為是腦中風，緊急送醫，查出是腦癌，經手術切除，恢復昔日丰采，目前接受化療、放療，病況穩定。

衛福部台中醫院神經外科主任陳典廷說，近3個月有3例以為中風卻發現腦腫瘤的案例，除了陳男，上個月另有55歲王女右手突無力麻痛送急診，檢查也發現左腦有顆約5公分膠質母細胞瘤，手術後接受化療、放療中。

陳男在今年7月被家人發現性格大變，且近三個月瘦了十公斤，到住家附近診所檢查都沒查出原因，直到今年9月因右側肢體無力、說話模糊不清，家人懷疑是腦中風，緊急送醫救治。

陳典廷說明，陳男接受磁振造影等一系列檢查，發現左側前腦有顆3公分腫瘤，證實是惡性多形性膠質母細胞瘤；經3D立體導航精準定位，以手術切除病兆，術後患者右側手腳無力症狀解除，個性、語言能力也恢復如往昔，目前正配合腫瘤團隊接受化療與放療，病況穩定。

陳典廷提醒，多形性膠質母細胞瘤是成人常見的腦部腫瘤，約占顱內腫瘤10%至15%，好發於45至55歲，發生率約10萬分之2至3，症狀依照腫瘤壓迫位置可能出現頭痛、噁心想吐、肢體乏力、個性改變等症狀，目前治療仍以手術合併放射治療、化學治療為主，但因癌細胞不易根除且容易復發，屬於十分棘手難以治療的疾病，提醒民眾出現上述症狀應立即就醫檢查，早期發現早期治療。

手術 腦中風 腫瘤

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