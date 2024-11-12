王偉忠當說書人 眷村舞台劇「村子」屏東遺構公園演出

喚醒記憶中的「村子」，11月16、17日下午3點半在屏東勝利星村-遺構公園得勝區演出，免費入場，帶領大家回到六、七零年代的眷村老時光，一起回味村子的幸福感。

屏東縣政府文化處指出，去年在遺構公園以沉浸式劇場展演「家有囍事」舞台劇，佳評如潮，今年再度與金星文創合作推出「村子」，監製王偉忠擔任說書人，金鐘男配湯志偉、首次挑戰舞台劇蔣偉文、能歌能舞周定緯、衝撞系歌手邱軍、仙氣演員那祈等領銜主演，將50年前的眷村生活搬進眷村實景演出。

「村子」以勝利星村的歷史為背景，透過文學少女小米之眼，看70年代年輕人的生活點滴。那個年代的電視是大家一起圍繞著看，也是中華少棒揚威世界的年代，棒球手套是報紙折的，來自五湖四海的軍眷家庭在此處落腳，但也因為遷移、讓這群軍人子弟認識了南部的豔陽以及熱情本地人，少男少女展開第一類接觸。