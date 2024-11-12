4颱共存如何影響台灣天氣？1個快不見了它和它今起陸續帶雨來

今天凌晨2時第25號颱風天兔誕生，目前洋面上有4個颱風，創下史上首次11月4颱共存紀錄，台灣天氣如何受這些颱風影響？

天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，銀杏颱風將要在越南沿岸減弱為熱帶性低氣壓，後續還有三個颱風，按照由西到東或者距離台灣由近而遠依序是桔梗、天兔、萬宜。今天會先受到桔梗颱風的外圍水氣影響，全台雲量偏多，迎風面北部、東半部全天有雨，其中北海岸到宜蘭會有比較大的雨勢，西半部也可能飄起毛毛雨。

今白天因為日照少，高溫稍低，預測北部、東北部大約24-26度，中部、東南部26-28度，南部內陸有局部接近30度的機會，今晚隨著桔梗颱風進入南海並遠離，水氣就會減少。

李至晟指出，明後兩天東北季風減弱，天兔颱風還在菲律賓東方海面，台灣會迎來一段比較溫暖的天氣，除東半部沿岸有些零星雨外，各地都是晴到多雲的天氣。周四氣溫最高，從北到南都有局部30度以上高溫，內陸機會較大。

李至晟指出，目前預測天兔颱風會在周五接近菲律賓呂宋島後北轉進入巴士海峽，後續可能從台灣東部外海北上。這時因環境不佳，強度會逐漸減弱，但環流還是可能在周五到周末為台灣東半部帶來局部較大雨勢，此外近海風浪也偏大。影響程度跟颱風距離有很大關係，未來幾天預報會隨著路徑修正而有些變動，需留意天氣資訊。

最遠的是萬宜颱風，李至晟說，目前預測後續通過環境較差的洋面時不會完全消散，可能在下周初再度侵襲菲律賓。但剛好會有一波比較強的東北季風南下，屆時萬宜颱風可能會在更東邊的洋面北轉或受到地形跟冷空氣的破壞消散，侵襲台灣的機會較小。