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59歲男返台後腹痛、腹瀉 驗出罹患「阿米巴性痢疾」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院透過新型檢驗技術，檢驗出出阿米巴性痢疾陽性反應，大幅提升判讀效率。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院透過新型檢驗技術，檢驗出出阿米巴性痢疾陽性反應，大幅提升判讀效率。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名59歲男性日前自國外返台後開始有腹痛、腹瀉症狀，原以為只是腸胃炎，但服藥後腹瀉沒好轉，只好再掛急診，醫師將糞便送交檢驗科化驗，發現有「阿米巴性痢疾」陽性反應，於是趕緊先投藥治療，隔天顯微鏡檢查也證實有阿米巴原蟲囊體。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師林佑達說，阿米巴性痢疾是阿米巴原蟲所引起的傳染病，主要寄生於腸道，大部份感染者症狀不明顯，一旦侵入宿主的腸壁組織，往往會引發腸道症狀，引起腹部不適、間歇性下痢（腹瀉）或便秘，並伴隨發燒引起寒顫、血便或黏液軟便等症狀。

他說，該病可能導致肝膿腫等嚴重併發症，甚至可能蔓延到肺部、腦部等其他器官，對患者健康帶來極大威脅。這種疾病在部分發展中國家尤為常見，傳統會以顯微鏡檢查糞便檢體，但往往需要1至2天時間，可能使患者病情加重，錯失早期治療機會。

由於患者腹瀉超過一周，原本懷疑罹患細菌性結腸炎，先開立廣效抗生素治療，然而症狀並未改善反而加重，急診檢查資料也顯示他的白血球指數顯著升高，並伴隨有低鈉、低鉀的電解質失衡，因此決定使用「腸胃道病原體多標的」核酸檢測套組分子檢測分析，不到1小時就發現阿米巴性痢疾陽性反應。

檢驗科組長周雍哲表示，傳統顯微鏡檢查是診斷腸道感染的重要工具，但其操作繁瑣且敏感度低，可能導致診斷耗時，若透過「多重聚合酶連鎖反應」檢驗，能同時快速檢測多種腸道病原體，包括沙門氏菌、大腸桿菌等細菌，和諾羅病毒、腺病毒、輪狀病毒等病毒，以及痢疾阿米巴、梨行鞭毛蟲寄生蟲等22種病原體，也可大幅提高治療效率。

林佑達說，經給予患者抗阿米巴藥物治療，患者症狀逐漸緩解，腹痛與腹瀉在後續幾天內也明顯改善，降低併發症風險。他提醒，如有症狀或檢驗陽性者，務必即早就醫治療，以免持續感染他人，平時則注意飲食及手部衛生，要吃熟食及喝煮沸的水，以及避免口對肛門的接觸行為，降低感染風險。

此次治療成果已發表於「Clinical Laboratory」國際期刊，證實其臨床應用價值，且未來可望更加普及，造福民眾。

患者 諾羅病毒 醫師

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