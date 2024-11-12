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「天兔颱風」路徑偏西 賈新興：有機會發布海陸警報

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賈新興：天兔颱風路徑偏西 有發布海警和陸警機會

聯合報／ 記者陳智華/台北即時報導
天兔颱風預估路徑。圖╱擷取自中央氣象署
天兔颱風預估路徑。圖╱擷取自中央氣象署

天兔颱風今天凌晨2時生成，成為目前洋面上繼銀杏、桔梗、萬宜之後第四個颱風，也是史上首次在11月有四颱共存。中央氣象署指出，預測天兔颱風朝菲律賓東方海面移動，氣象署將持續留意最新動態。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，預估13、14日太平洋高壓勢力增強西伸，天兔颱風路徑有略偏西趨勢，這幾天需持續觀察太平洋高壓的勢力。賈新興說，依目前預報資料顯示，天兔颱風有發布海警和陸警機率。

賈新興說，歐洲模式預測天兔颱風路徑往呂宋島移動後會往西北轉向接近巴士海峽，再往沖繩移動，非常接近恆春半島，七級暴風圈恐接觸陸地，周四、周五變化是關鍵，明天預測很重要。

此外，賈新興指出，今天起到12月中旬，宜蘭要留意持續且有異常降雨發生的機率；11月下旬後半起氣溫以正常至略偏涼機率高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

目前洋面上4颱共存，創下記錄。擷取自中央氣象署網站
目前洋面上4颱共存，創下記錄。擷取自中央氣象署網站

氣象署 賈新興 颱風

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