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東北季風+桔梗颱風外圍雲系 這些地區今明雨很大

東北季風+桔梗颱風外圍雲系 這些地區今明雨很大

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
東北季風加上桔梗颱風外圍雲系影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區等降雨較為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率。聯合報系資料照
東北季風加上桔梗颱風外圍雲系影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區等降雨較為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率。聯合報系資料照

受東北季風影響，中央氣象署指出，今早晚天氣偏涼，加上桔梗颱風外圍雲系影響，今明兩天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區等降雨較為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象署指出，今台灣各地及澎湖金門低溫約22到24度，白天北部、東北部、東部及澎湖、金門高溫25至27度，其他地區約28、29度，馬祖整天氣溫約21、22度。

受到桔梗颱風外圍雲系影響，桃園以北、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮山區也有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖雲量增加，也偶有零星降雨。

氣象署說，明天清晨繼續受東北季風加上桔梗颱風外圍雲系影響，水氣偏多，北台灣及東半側雨時長、雨區廣，有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，東部山區亦有局部大雨發生的機率，其他地區多雲偶飄雨。

明天白天起東北季風減弱，降雨減少，北台灣氣溫回升，桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，西半部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲。溫度方面，北部、東北部、花蓮23到28度，台東24到29度，中南部23到31度；澎湖24到26度，金門22到26度，馬祖20到22度。

澎湖 金門 馬祖

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