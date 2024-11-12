天兔生成！西北太平洋首次11月4颱共舞 粉專：見證歷史

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
天兔颱風今凌晨2時生成，西北太平洋迎來史上首次「11月4颱共舞」。圖／截自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
天兔颱風今凌晨2時生成，西北太平洋迎來史上首次「11月4颱共舞」。圖／截自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

中央氣象署今天清晨4時35分發布颱風生成訊息，原位於關島西方海面的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第25號（國際命名：USAGI，中文譯名：天兔），預測朝菲律賓東方海面移動，氣象署將持續留意最新動態。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，西北太平洋迎來史上首次「11月4颱共舞」，4颱共舞的情況在夏天都相當罕見了，何況是在11月，真的是見證歷史。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，天兔颱風最快周五就會逼近巴士海峽，後續路徑不確定性較大，北部、東部、恆春天氣會率先轉差，中部、南部天氣則要視颱風路徑而定，到時候要多留意颱風後續動態。

中央氣象署預報員陳姵安表示，天兔颱風生成後，有機會發展成中度颱風，目前路徑發展更偏北，周四後路徑不確定性大，仍須視太平洋高壓位置而定，周四有機會發布海上警報，周五、周六是最靠近台灣的時候。

氣象署 颱風

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