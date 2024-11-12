史無前例！ 天兔颱風生成 66年來首次11月4颱共存

根據日本氣象廳颱風情報，在關島西南方海面的熱帶性低氣壓TD29，已於今天凌晨2時增強為輕度颱風「天兔」。

中央氣象署今天清晨4時35分發布颱風生成訊息，原位於關島西方海面的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第25號（國際命名：USAGI，中文譯名：天兔），預測朝菲律賓東方海面移動，氣象署將持續留意最新動態。

天兔颱風路徑潛勢預報。圖／取自日本氣象廳網站

目前洋面上4個颱風，中央氣象署技正林秉煜昨天表示，11月4個颱風共存，是過去歷史上沒有的，這是1958年有記錄以來第一次。

林秉煜表示，天兔颱風持續向西移動過程當中，周四、周五接近菲律賓呂宋島北部之後，路徑變數相當大。有資料預估它持續向西移動到南海，但也有資料預估它通過呂宋島，接近巴士海峽，到台灣的南部海面或東南部海面。目前預報資料都還是很分歧，下半周的時候它可能接近到台灣，屆時天氣風雨影響不同，持續密切觀察。

林秉煜說，輕颱天兔明天還在接近過程，周四、周五會逐漸接近到台灣南部，來到巴士海峽的時候，外圍雲系可能對東半部地區帶來局部降雨，周六來到台灣南部或西南部外海，東半部和南部地區雨勢可能會比較明顯。周五至周日隨颱風接近程度，整體降雨變化相當大。

天兔颱風是否無論怎麼走都會影響台灣？林秉煜表示，如果天兔颱風持續往西進到南海，外圍雲系對東半部會帶來比較明顯雨勢，影響時間會是周五至周六。另外，如果從台灣附近接近，走台灣南部海面的話，台灣的東半部和南部地區要特別注意。從台灣東部海面北上的話，目前資料顯示它形成颱風之後並不是算太大，要視接近東半部陸地的程度是如何，同時要注意風和浪的情況。