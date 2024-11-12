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17年前接手快熄燈醫院 轉型後得獎連連 再為南彰提升醫療量能

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員榮醫療體系總院長張克士獲醫師公會全國聯合會頒發「台灣醫療貢獻獎」。圖／員榮醫院提供
員榮醫療體系總院長張克士獲醫師公會全國聯合會頒發「台灣醫療貢獻獎」。圖／員榮醫院提供

彰化縣員榮醫療體系總院長張克士又獲醫師公會全國聯合會頒發「台灣醫療貢獻獎」，17年前他在員林接手營運困難快要熄燈的醫院，成功轉型投入急重症服務，今年7月他再啟動員榮總醫院新建工程，預計在2027年完工，將再為南彰化地區注入更多醫療量能。

醫師公會全國聯合會在今年醫師節慶祝大會中表揚資優醫師、醫療典範獎及醫療貢獻獎，張克士獲頒「台灣醫療貢獻獎」，這是繼十年前獲頒「全國醫療服務傑出獎」，五年前獲頒「台灣醫療貢獻獎」，去年獲頒「國際醫療典範獎」後，再次獲獎。

張克士於2012年在員榮醫療體系成立24小時心導管中心，是當時中部地區地區醫院中唯一的心導管中心，至今累積心導管案例已接近8000例，搶救近千名危急病患，也救了近千個家庭。

近年來員榮醫療體系推動智慧醫療，4年來共獲14項SNQ國家品質標章認證，今年更啟動員榮總醫院新建工程，即將建構心臟血管、消化醫學、神經醫學、癌症整合治療、骨關節與脊椎微創以及高齡整合中心等12大特色醫療中心，希望再提升醫療品質，讓南彰民眾獲得更好照顧。

醫學 醫師

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