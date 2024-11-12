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元氣最愛問／肌力輕鬆練 降低跌倒風險

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
以上運動都可以自己輕鬆在家裡練習，但簡文仁提醒，無論任何運動都要注意安全第一。 左右弓箭雙擺臂半蹲。記者林澔一／攝影
以上運動都可以自己輕鬆在家裡練習，但簡文仁提醒，無論任何運動都要注意安全第一。 左右弓箭雙擺臂半蹲。記者林澔一／攝影

上了年紀之後，一旦跌倒很容易骨折受傷，日常生活中該如何預防跌倒？國策顧問、物理治療師簡文仁在「元氣最愛問」節目中表示，要降低跌倒風險，應加強肌力、提高身體靈活度與平衡感，他傳授並示範「兩招練核心」及「防跌五要操」，可輕鬆練到核心肌群，增強肌力、握力、臂力、腿力 ，避免重心不穩而跌倒的危險。

預防跌倒有五要點，簡文仁強調，首重下盤要有力，上下階梯就不容易失去平衡；其次是髖關節要夠靈活，不然會卡卡的蹲不下去，腿也抬不高；三是平衡要穩定，平衡感不好就容易發生意外；四是環境要安全，無論居家或外出都要注意；五是用藥要注意，部分藥物容易引起頭暈或血壓低，也會導致跌倒。

2招練核心

1.拜天拜地

兩腳打開、兩手掌貼合，向上拜天，向下拜地，身體軀幹前後動的過程中，可以訓練腹肌、背肌、腿肌，若擔心體能不夠好，可以坐在椅子上進行。

2.撈蝦子

兩腳打開、兩手做出河裡撈蝦的動作，讓身體重複俯仰，可以訓練軀幹力量。

防跌5要操

1.左右弓箭雙擺臂

半蹲，左右弓箭步，雙臂左右擺動。

2.大字伸展轉陀螺

2大字伸展轉陀螺 記者林澔一／攝影
2大字伸展轉陀螺 記者林澔一／攝影

手腳張開呈大字型，向左向右轉動。

3.金雞獨立合十敬

3金雞獨立合十敬 。記者林澔一／攝影
3金雞獨立合十敬 。記者林澔一／攝影

兩手合十，一腳抬起，但如果站不穩，可改成一腳往前跨一小步。

4.頂天立地體自旋

4頂天立地體自旋 一手向上頂，一手往下壓，踮腳自轉。記者林澔一／攝影
4頂天立地體自旋 一手向上頂，一手往下壓，踮腳自轉。記者林澔一／攝影

一手向上頂，一手往下壓，踮腳自轉。

5.拍手跳腳如遊戲

5拍手跳腳如遊戲 拍拍手、跳跳腳，像個孩子似的手舞足蹈。記者林澔一／攝影
5拍手跳腳如遊戲 拍拍手、跳跳腳，像個孩子似的手舞足蹈。記者林澔一／攝影

拍拍手、跳跳腳，像個孩子似的手舞足蹈。

完整內容請參考以下影音

椅子 蝦子

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