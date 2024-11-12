聽新聞
0:00 / 0:00

颱風來襲氣壓低 醫囑多留意心臟疾病

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
慢性病、心臟病史者應做好身體保暖，避免發生心腦血管意外。圖／AI生成
慢性病、心臟病史者應做好身體保暖，避免發生心腦血管意外。圖／AI生成

颱風「天兔」未來若生成，將成為西北太平洋史上首次於11月出現四颱並立的情況。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，一旦颱風逼近台灣，隨著環境因素變化，對身體來說都是一種衝擊；臨床觀察發現，颱風來襲前後，心臟疾病患者略有增加，此與環境因素改變、身體壓力上升，進而衝擊心臟有關。

林謂文說，每當有颱風接近台灣，隨著氣壓、氣溫降低、濕度上升、風速增加等改變，身體的體感溫度同時會降低，這時身體壓力上升，會刺激交感與中樞神經，身體啟動防禦機轉，並分泌壓力荷爾蒙，以克服外在環境的挑戰。但壓力荷爾蒙會刺激心臟，造成心跳變快、血管收縮、血壓上升，而出現顫抖、心悸等症狀。

林謂文指出，若有心血管、慢性疾病病史者，可能會出現顫抖、心悸等症狀，血壓有較大波動，這時應多提高警覺。所謂血壓波動較大，是指如收縮壓從120毫米汞柱，一下子飆升至180毫米汞柱，一下又回落至120毫米汞柱，血壓一來一往，尤其是血壓飆升時，常感到身體不舒服，若合併血管較為脆弱或內皮受損等，容易形成血栓，並引發腦中風、心肌梗塞，或心律不整、心臟衰竭，甚至是主動脈剝離等意外事件。

林謂文說，臨床觀察發現，颱風來襲前後，心臟疾病患者確實略有增加，病情可能有血壓失控、心臟衰竭或惡化、心血管疾病復發等，建議年長族群於天氣變化時，應避免外出，盡量待在家中，室內溫度應維持在攝氏20至24度，濕度依個人感受不同，多維持在50%至70%，如果有外出需求時，慢性病、心臟病史者應做好身體保暖，避免發生心腦血管意外事件。

壓力 患者 颱風

延伸閱讀

颱風桔梗登陸菲律賓 2500村莊居民強制疏散

又是颱風惹禍！彰化伸港蒜、蔥受災逾3成 價格恐攀高

準天兔颱風可能侵台？ 粉專曝路徑轉向的關鍵變數是它

將出現11月4颱共存 賈新興：最快今晚見證歷史 它是關鍵變數

相關新聞

藥害救濟累計金額逾6.5億 近年抗生素增、常見2原因

很多疾病需要靠藥物控制，但有些藥品可能會出現不良反應，輕則引發過敏反應，嚴重可能因而喪命，藥害救濟基金會統計，從1999...

年用7億顆糖尿病老藥恐致乳酸中毒 食藥署要求廠商1事

含Metformin成分的糖尿病藥品為第一線用藥，去年健保用量高達7億顆，卻有引發乳酸中毒的風險，甚至死亡，衛福部在10...

基隆學校午餐出包 梅干扣肉藏針頭

基隆市中山高中學生日前在校吃午餐時，在梅干扣肉中發現約2公分長，疑是注射豬隻疫苗的針頭，還好未入口造成傷害。基、北市府昨...

肺癌第三代EGFR標靶 提升晚期病人存活率

「為什麼是我？」42歲的小寧與丈夫是頂客族，婚後幾乎不下廚，也不抽菸，沒有喝酒或熬夜的習慣，一次嘴角莫名抽搐、無法正常控...

健康你我他／女兒請侍親假 享受照護時光

一家之主的父親，扛起照顧一家生計的重擔，辛苦拉拔我們六個孩子。如今耄耋之年的父親，罹患巴金森氏症，右手抖動、右腳較無力，...

颱風來襲氣壓低 醫囑多留意心臟疾病

準颱風「天兔」未來若生成，將成為西北太平洋史上首次於11月出現四颱並立的情況。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。