颱風來襲氣壓低 醫囑多留意心臟疾病

準颱風「天兔」未來若生成，將成為西北太平洋史上首次於11月出現四颱並立的情況。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，一旦颱風逼近台灣，隨著環境因素變化，對身體來說都是一種衝擊；臨床觀察發現，颱風來襲前後，心臟疾病患者略有增加，此與環境因素改變、身體壓力上升，進而衝擊心臟有關。

林謂文說，每當有颱風接近台灣，隨著氣壓、氣溫降低、濕度上升、風速增加等改變，身體的體感溫度同時會降低，這時身體壓力上升，會刺激交感與中樞神經，身體啟動防禦機轉，並分泌壓力荷爾蒙，以克服外在環境的挑戰。但壓力荷爾蒙會刺激心臟，造成心跳變快、血管收縮、血壓上升，而出現顫抖、心悸等症狀。

林謂文指出，若有心血管、慢性疾病病史者，可能會出現顫抖、心悸等症狀，血壓有較大波動，這時應多提高警覺。所謂血壓波動較大，是指如收縮壓從120毫米汞柱，一下子飆升至180毫米汞柱，一下又回落至120毫米汞柱，血壓一來一往，尤其是血壓飆升時，常感到身體不舒服，若合併血管較為脆弱或內皮受損等，容易形成血栓，並引發腦中風、心肌梗塞，或心律不整、心臟衰竭，甚至是主動脈剝離等意外事件。

林謂文說，臨床觀察發現，颱風來襲前後，心臟疾病患者確實略有增加，病情可能有血壓失控、心臟衰竭或惡化、心血管疾病復發等，建議年長族群於天氣變化時，應避免外出，盡量待在家中，室內溫度應維持在攝氏20至24度，濕度依個人感受不同，多維持在50%至70%，如果有外出需求時，慢性病、心臟病史者應做好身體保暖，避免發生心腦血管意外事件。