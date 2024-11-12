健康你我他／女兒請侍親假 享受照護時光

一家之主的父親，扛起照顧一家生計的重擔，辛苦拉拔我們六個孩子。如今耄耋之年的父親，罹患巴金森氏症，右手抖動、右腳較無力，已近耄齡的母親是父親最好的賢內助，在我眼中，母親是一位專業照護的伴侶，她對父親的照顧無微不至，生活起居從盥洗、衣著、飲食、沐浴到就寢，無不親力親為。

去年母親因久咳身體虛弱，醫師建議住院檢查找出病因，住院期間出現咳血症狀，考量兩老身體狀況，原本打算申請外籍看護及長照2.0的喘息服務，但他們直接否決我們的提議，認為家人就是要由家人自己來照顧，不要讓外籍看護或照服員進入家中。

權衡家庭與事業，由兄姊們請假來照顧都有其局限，顧及父母感受，就由我請侍親假來照顧雙親。複製著媽媽專業照護模式，我料理簡單營養卻不失美味的餐食、協助盥洗沐浴起身等日常起居、播放運動影片和他們一起舒展筋骨、為他們按摩身體活絡氣血，日前更卯足全力說服他們參加熱鬧的地區重陽活動，看到活動中和我們三姊妹並肩而坐的合照，他們臉上也洋溢著幸福微笑。

父母親堅持自家人照顧的想法，看似是子女的負擔，但也讓我做出了孝親的抉擇，感謝父母親給我能好好陪伴照護的機會，他們曾經呵護的小寶貝，會持續創造與親愛老寶貝的美好時光。