肺癌第三代EGFR標靶 提升晚期病人存活率

「為什麼是我？」42歲的小寧與丈夫是頂客族，婚後幾乎不下廚，也不抽菸，沒有喝酒或熬夜的習慣，一次嘴角莫名抽搐、無法正常控制口水，就醫檢查竟發現第四期肺癌合併腦轉移，使用第三代標靶藥物治療，幾周後腫瘤縮小，幾乎無副作用，治療後的生活與過往無異。

肺癌是「發生人數最多、晚期確診比例最高、死亡率最高」的三冠癌王，據統計，台灣肺腺癌病患約55%帶有EGFR基因突變。今年10月1日起，健保給付擴大到第三代EGFR標靶藥物，涵蓋第3B、3C及第4期肺腺癌患者，並不限腦轉移病患。健保署長石崇良表示，此擴大給付政策，近9成晚期肺癌EGFR基因突變患者可受惠，預計每年約4000名新增患者有更好的治療選擇。

石崇良說，過去只有一成患者可獲得給付，此次肺癌第三代標靶給付擴增的政策改革，被視為台灣癌症治療接軌國際的重要一步，期望達成「2030年癌症死亡率降低三分之一」的目標。未來將持續在健保財務可負擔下，將新藥或新科技納入給付，明年已編列公務預算50億元，用於癌症新藥暫時性支付專款。

石崇良強調，每年約18000人新診斷肺癌，但有超過五成患者已是第三、四期。肺癌晚期藥物給付的費用不便宜，但是適用的病人數多，擴大健保給付第三代EGFR標靶藥物，單年最高總藥費支出超過90億元，是健保史上給付單一藥品年度費用最高的藥品。但是第三代標靶是各大國際治療指引建議的晚期一線治療首選，台灣一定要跟上國際腳步。

新竹台大分院院長余忠仁表示，晚期肺癌患者如果能第一線就使用第三代標靶藥物，可有效預防腦轉移、延長存活期，包括保有較好的認知功能、提升生活品質。

台灣癌症基金會執行長張文震表示，第四期肺癌的五年存活率僅一成，肺癌第三代標靶給付擴增，有望提升晚期病人的存活率至二成以上，並大幅減輕經濟負擔，平均每位病友每年節省約 115萬元藥費。另外，肺癌標靶藥物比起傳統的化療藥物副作用小，病人接受度較高，無法接受化學治療的高齡族群，可經由標靶藥得到更多的治療效益。

肺癌防治除了「早期篩檢、早期用藥」，更要從篩檢做起，國健署自111年7月1日起，將肺癌低劑量電腦斷層篩檢納入我國第五癌篩檢。明年公費篩檢再放寬，下修為45至74歲男性或40至74歲女性、吸菸史下修為20包/年以上，若預算核定順利，最快明年元旦上路。預計受惠人數將從現行每年60萬人提高至100萬人。