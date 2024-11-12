統聯國道客運31線 下周起漲價

國道客運各項成本高漲、營運環境不佳，交通部同意業者調整票價，中壢客運、首都客運陸續在十一月調漲，統聯客運昨公告，下周一起，調整卅一條國道客運路線票價，平均調幅百分之六，以台中至台南票價調漲最高達卅五元。

統聯客運表示，目前里程較長路線暫不調整，以里程較短路線或區間先調漲，平均漲幅約百分之六，台北至台中漲十七元、台北至嘉義漲廿五元、台中至桃園漲卅元、台中至台南漲卅五元，而台北至台南、高雄暫不調漲。

統聯客運表示，票價調整前已購買的車票或套票，未來乘車不需補收差額，另針對經常搭乘與團體旅客，維持提供「買六送一」套票優惠，未來也會不定期推出更多促銷活動。

中壢客運日前也公告，十一月一日起，國道客運九○○九、九○六九與九○六九Ａ部分區間調漲，調幅約一元；首都客運自十一月二日起，台北至礁溪票價，從九十六元調漲為一○三元，台北至宜蘭羅東票價從一三一元調漲為一三六元，漲五元。