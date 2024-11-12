含Metformin成分恐影響腎功能 糖尿病藥仿單須加註

含Metformin成分的糖尿病藥品為第一線用藥，去年健保用量高達七億顆，卻可能引發乳酸中毒，甚至死亡。由於此類用藥所引發藥害救濟個案增加中，衛福部於十月底公告修訂含Metformin成分藥品的中文仿單，必須加註可能影響病人腎臟功能，或造成乳酸中毒等安全性資訊。

六十多歲邱奶奶患有輕微失智症、第二型糖尿病，持續服用Metformin類藥物來控制血糖，一開始血糖控制穩定，但服藥二年後常覺虛弱無力，家人以為她體力變差、失智惡化。

一日邱奶奶腹痛、臉色蒼白、呼吸急促及冒冷汗，家人緊急將她送急診，檢驗後確診為為乳酸中毒，經醫院急救和血液透析仍不幸死亡，衛福部藥害救濟審議委員會審議認定與服用的降血糖藥物有關，符合藥害救濟條件。

糖尿病患者超過二五○萬人，許多糖友均服用Metformin類降血糖藥物，嘉義長庚內分泌暨新陳代謝科主任林詠翔表示，此糖尿病用藥的主要不良反應為腹瀉，使用前一個月內輕微腹瀉，但一個月後緩解，極少出現腎臟功能異常、乳酸中毒等致死個案。

食藥署副署長王德原表示，經國內外臨床文獻資料進行整體性評估，加上該成分藥品具有導致病人發生乳酸中毒風險，為此，十月三十日公告修訂含Metformin成分藥品的中文仿單，除了原有「Metformin或本藥品之任一成分過敏者」、「急慢性代謝性酸中毒（含糖尿病酮酸中毒者）」、「腎絲球體過濾率（eGFR）小於30 mL/min/1.73 m2」等，另加刊「可能影響病人腎臟功，或造成乳酸中毒」等安全性資訊。

林詠翔說，偶爾收治乳酸中毒個案，大都在加護病房會診時碰到案例，建議服用Metformin類藥品時，應定期觀察腎功能指數，因為腎臟功能愈差，發生的風險就愈高，如腎功能突然變差，就要釐清是否因藥物所致。