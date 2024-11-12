藥害藥品前10名 抗生素占7成

藥害救濟基金會最新統計發現，一○八年至今年九月，藥害救濟前十名排行榜中，抗生素就占了七名，遠多於抗癲癇藥物，其常見副作用為皮膚過敏、過敏性休克等。

藥害救濟基金會統計，一○○年通報件數達到歷年最高，達二八四件，後續通報案件數逐年遞減，近年又開始攀升，去年一六二件，今年統計至十月，已達一七五件。

廿五年來藥害救濟案件累計近四五○○件，給付金額超過六點五億元，近五年藥害救濟案例中，死亡四九○人，一一二年一○四件、一一一年一二五件、一一○年一一三件、一○九年一二一件、一○八年二十七件。

藥害救濟基金會執行長陳文雯表示，一○八年至今年九月藥害救濟給付案的可疑藥品前十名，抗生素就占了七名，第一名的立汎黴素／異菸酸醯肼／吡醯胺（單方或複方），其次為第二名複方新諾明、第五哌拉西臨／他唑巴坦、第六名安蒙西林／克拉維酸、第七名安蒙西林、第九名頭孢曲松、頭孢氨芐。

近年抗生素藥害通報個案看似增加，但原因在於抗癲癇藥物藥害案件大幅下降，死於史蒂芬強生症候群的患者也明顯減少。另一個原因為濫用抗生素，使用抗生素的患者愈來愈多，當然藥害事件風險就會變高，不適症狀為皮膚過敏、過敏性休克等。

超級細菌威脅全球，濫用抗生素助長抗藥性，行政院預計明年投入二億元，盼五年內達成年人抗生素用量減百分之五、超級細菌CRAB感染下降百分之十目標。陳文雯說，如果抗生素用量減少，就可間接減少藥害事件，另針對高風險藥品加強風險管控，例如，在說明書、仿單上加註警語等，並提升民眾、醫事人員等用藥警覺，才能大幅降低藥害事件。