基隆學校午餐出包 梅干扣肉藏針頭

基隆市中山高中學生日前在校吃午餐時，在梅干扣肉中發現約2公分長，疑是注射豬隻疫苗的針頭，還好未入口造成傷害。基、北市府昨前往北市團膳廠商稽查，要求停用冰箱內相同肉品，並通報前往屏東縣供肉廠商調查。

防檢署副署長徐榮彬說，豬隻飼養期間若有斷針須註記，這是牧場端要落實的SOP，另一關卡是食品端，分切加工廠會配備有金屬探測器，為何出現把關疏漏，必須再釐清。

中山高中8日學生午餐主菜是梅干扣肉，有學生發現1根約2公分長的針頭，向老師反映，校方通知位在台北市團膳廠商士福美食公司處理。

基隆市教育處表示，昨天凌晨4時前往士福美食公司廠房稽查，溯源追查產品供應商是嘉一香食品公司屏東廠，已將稽查結果通報農業部等單位，移請屏東縣政府調查。

教育處表示，初步了解供應中山高中的梅干扣肉食材有CAS標章，來源是食品公司的屏東廠。團膳業者的冰箱仍然有2箱同廠肉品，要求暫停使用。業者如果有混充冒用認證肉品，除了依約重罰並終止契約，也會交政風、動保以及衛生相關單位依法議處。

屏東縣衛生局昨天派人到工廠查核，以金屬探測片及針頭樣本進行金屬檢測機測試，檢測結果正常，並且調閱該批產品的金屬檢測紀錄並無異常，相關調查事證將移請總公司所在地的台北市衛生局處置。

北市衛生局昨也派員前往團膳公司稽查，查核衛生、食材處理及環境衛生等，發現有配膳區推車不潔、前處理區牆面不潔等缺失，已要求限期改善。

基隆市議員陳冠羽要求市府亡羊補牢，從合約到採購、管理、稽查面向，研擬新措施，除跨縣市聯合稽查，也必須中央及地方協力建立「聯評機制」，訂定黑名單。