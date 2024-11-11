藥害救濟累計金額逾6.5億 近年抗生素增、常見2原因

很多疾病需要靠藥物控制，但有些藥品可能會出現不良反應，輕則引發過敏反應，嚴重可能因而喪命，藥害救濟基金會統計，從1999年至今年9月，藥害救濟案件累計4400件，總給付金額突破6.5億元，平均獲得救濟比率為59.86%，近年來抗生素已超過過去「霸榜」的抗癲癇藥物，常見的藥害救濟事件是皮膚過敏，或過敏性休克等；另根據衛福部統計，過去5年藥害救濟案件中，共490件為死亡，以111年的125件為多。

藥害救濟基金會統計，截至今年9月，藥害救濟案件從1999年的55件，逐年累計至4400件，總給付金額為6億5708萬8697元，平均獲得救濟比率為59.86%，前五大藥品不良反應為皮膚及皮下組織疾患、肝膽疾患、免疫系統疾患、血液及淋巴系統疾患和神經系統疾患。

衛福部藥害救濟案件統計則發現，過去5年藥害救濟項目中，死亡的救濟案件共490件，分別為112年104件、111年125件、110年113件、109年121件、108年27件。

1999年以來，藥害救濟給付案可疑藥品前10名的藥品排行，以抗癲癇藥物為多，還有部分消炎止痛、關節炎用藥和抗生素，不過如細看2019年至2024年9月藥害救濟給付案可疑藥品前10名，抗生素則超車抗癲癇藥，由於部分藥品救濟件數相同，本排名共有18款藥品，其中第一名的立汎黴素／異菸酸醯肼／吡醯胺（單方或複方）、第二名複方新諾明、第五哌拉西臨／他唑巴坦、第六名安蒙西林／克拉維酸、第七名安蒙西林、第九名頭孢曲松和頭孢氨芐為抗生素成分藥品。

藥害救濟基金會執行長陳文雯表示，過去抗癲癇藥物藥害救濟事件多，政府和主管機關，開始進行風險管控，也透過仿單加註，讓民眾和醫療人員能有所警覺，所以這類藥品導致的藥害救濟開始減少，當佔比減少，就會導致其他藥品排名變動，所以抗生素類的藥害救濟增加，也是因為比例變動所致，常見的藥害救濟事件是皮膚過敏，或過敏性休克等。

由於超級細菌威脅全球、濫用抗生素助長抗藥性，行政院明年將投入2億元，盼5年內達成人用抗生素用量減5%、超級細菌CRAB感染下降10%目標，是否能跟著減少抗生素藥害救濟，陳文雯說，政策管控對於藥害產生其實沒有直接關係，但使用量減少，可能間接減少藥害事件。

陳文雯指出，對於高風險的藥品，除政府可做的仿單變更等風險管制措施，也會持續宣導民眾的藥品不良反應意識，例如抗癲癇與抗尿酸藥物，最常見的不良反應是皮膚過敏，提醒民眾要注意早期前驅症狀，不要等到變得很嚴重才就醫。

含Metformin成分的糖尿病藥品為第一線用藥，去年健保用量高達七億顆，卻有引發乳酸中毒的風險，甚至死亡，藥害救濟基因會曾提到，1起與此藥物相關的救濟事件，衛福部則在今年10月底，公告修訂含Metformin成分藥品的中文仿單，必須加註可能影響病人腎臟功能，或造成乳酸中毒等安全性資訊。