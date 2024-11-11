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台灣文學前進英國 台譯者創造跨文化交流

中央社／ 倫敦11日專電

英國異鄉客出版社今年11月推出台灣短篇小說系列「假想ká-sióng」，將5部台灣文學作品摘錄翻譯成英文。駐英文化組組長陳斌全表示，此項計畫是翻譯人才長期培育的成果，期待未來能為台灣文學在英文出版品世界增添更多能量。

今年是異鄉客出版社（Strangers Press）首次與台灣合作，總共翻譯5篇中短篇小說，包括劉芷妤「別人的孩子」、邱妙津「囚徒」、魯亮．諾命（LulyangNomin）「山瘟」、黃麗群「搬雲記」及然木柔．巴高揚（Lamula Pakawyan）「臉書」。作品涵蓋同志、原住民以及性別等不同主題，展現台灣文學的多元面貌。

前4部作品分別由湯絜蘭、許勝吉、游騰緯與金翎翻譯，「臉書」則是由利文祺與布朗維爾（ColinBramwell）合譯。異鄉客出版社過去曾翻譯立陶宛、韓國與荷蘭等地的文學作品，更曾出版今年諾貝爾文學獎得主韓江的短篇小說。

陳斌全表示，本次台灣文學外譯計畫從2021年開始，陸續推動翻譯相關的工作坊、譯者駐村與中短篇作品出版等計畫，旨在培育長期翻譯人才。這次出版的短文系列由小說家兼文學翻譯家的新加坡籍導師程異（Jeremy Tiang）統籌策畫，是計畫的重要成果。

陳斌全特別提到，本次計畫被邀請的譯者以非英文母語人士為主，與過往多由英語母語者將中文作品轉譯為英文的慣例稍有不同。他更用「台灣小吃試吃」來比喻這次以小冊子出版的形式，提供了不同類型文學內容，開拓英國讀者對台灣文學的更多想像。

值得一提的是，本次外譯專案以台灣閩南語的羅馬拼音「ká-sióng」（假想）為名，意指假裝、想像、假設，可以解釋為虛假思考。而其中5本短篇小說不論封面或內頁，皆經由出版社配合小說內容、結合中文文字概念等，設計出5套不同風格。

駐英文化組指出，異鄉客出版社長期與英國文學與翻譯中心合作，專注非英語系國家的文學翻譯。出版社期望透過翻譯作為文化交流的途徑，讓不同文化有更多相互瞭解的機會。

陳斌全說，本次譯者由合作機構選出，他認為目前人工智慧逐漸進步，能替代不少制式文本的翻譯工作，但非英文母語譯者是否會創造出帶有「腔調」譯本，並成為人工智慧無法取代的「翻譯美學」，同樣值得被討論。

本次專案由駐英文化組協助與當地機構洽談合作，包括英國文翻譯中心（British Centre for LiteraryTranslation）、英國國家寫作中心（The National Centrefor Writing）與英國東安格利亞大學（University of EastAnglia），並獲得國立台灣文學館、文化部共同支持。

除線上出版外，其中2位譯者游騰緯與許勝吉更受邀於10月前往諾威治（Norwich）駐村一個月，並在牛津、里茲等地舉行新書發表活動，與當地民眾互動交流。

陳斌全強調，台灣文學外譯計畫以人才培育為核心，盼能推動台灣文學翻譯長期發展，接觸到更多不同文化背景的讀者，進而更加認識台灣不同的面貌。

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