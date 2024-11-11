北漂男第二型糖尿病發險喪命 醫師：保存胰臟功能是關鍵

南部北漂桃園從事保全業的36歲男子，日前家人在租處發現該男子昏迷送醫，聯新國際醫院今天表示，該男子當時檢測血醣值高達600、醣化血色素12.9%，同時罹患急性腎衰竭、橫紋肌溶解症及第二型糖尿病併發高血糖高滲透壓急症，瀕臨休克邊緣，急救成功維持血糖穩定。

11月14日是「世界糖尿病日」，台灣糖尿病人口超過250萬人，每年以新增2.5萬人不繼成長，糖尿病併發症機率高，尤其罹患第二型糖尿病患者併發症的風險增大，這位保全業男子，雖無抽菸、喝酒，卻是罹患第二型糖尿病患者。

聯新國際醫院新陳代謝科主治醫師鍾政和表示，第二型糖尿病致病機轉為「胰島素阻抗」與「胰島素相對不足」 疾病初期，身體為了克服胰島素阻抗，會分泌更多的胰島素維持血糖恆定，當身體的代償機制逐漸失去作用，胰臟功能逐漸衰退，就會慢慢產生高血糖的現象。

第二型糖尿病是一個複雜的疾病，具高度的異質性，病情個別差異性大，有些病人分泌胰島素的能力比較不足，有些病人是胰島素阻抗比較嚴重，有些人的糖尿病與肥胖有關，有些人的糖尿病與老化有相關。

鍾政和表示，如何針對病人的個別狀況，給予個人化的治療策略，「維持血糖穩定及避免併發症的產生，是治療的重點」，與正常人相比，糖尿病患者分泌胰島素的功能往往不足20%，如何維持胰臟中β細胞的功能，是避免糖尿病進程惡化的關鍵。

糖尿病患者應注意「藥物、飲食、運動」3項自我管理，按時就醫服藥，避開高醣份、高油脂的食物，三餐8分飽為原則，每周至少3次，每次50分鐘中強度運動（慢跑、游泳、快走），糖尿病如沒有好好治療，對人體傷害非常大，目前仍無法治癒，聽從醫師指示服藥，從自我管理做起，保持正常作息勤運動，是對抗糖尿病最好的方法。