快訊

美國新一波管制晶片禁令 兩條件符合就會中鏢

36歲保全不菸不酒「血糖飆600」昏迷 第二型糖尿病發險喪命

Yuma二度發聲道歉「做了不該做的事」 認先傷害Ryu：我不是善良好老婆

聽新聞
0:00 / 0:00

川普當選減碳路悲觀？學者這樣說

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
美國總統當選人川普。（圖／路透）
美國總統當選人川普。（圖／路透）

美國總統大選結果日前出爐，共和黨總統參選人川普（Donald Trump）當選美國第47任總統，今天聯合國氣候大會（COP 29）於亞塞拜然首都巴庫正式召開，隨著川普的當選，各國恐美國降低減碳承諾，進而影響全球的氣候政策。學者表示，川普雖然支持化石燃料，但在其之前的任內減碳並未明顯後退，也因為川普關心市場，假如減少化石燃料是趨勢，他也不會去反對。

川普在其第一任時，率美退出應對氣候變遷的巴黎協定，直到拜登上任後，才簽署行政令使美國重新加入巴黎協議，川普競選團隊已指出，假如本次成功勝選，將讓美國再次退出，並將大力支持石化業發展，也會透過行政命令禁止ESG的相關投資，廢除拜登政府的綠色補貼政策。

清華大學科技法律研究所教授范建得在巴庫的COP 29會場透過視訊連線指出，美國今晚會有氣候政策的相關說明會，據謠傳美國現任總統拜登（Joseph Robinette Biden Jr）會親自到會場，回顧川普第一屆任期，雖然川普支持化石燃料，但川普也同樣支持風電，在其任內的減碳並也沒有明顯往後退，電動車將是下波減碳的關鍵，德州等再生能源發展得也相當好，也不再需要聯邦補助，化石燃料現在起將逐年減少，川普是關心市場的人，如果市場這樣反映，他也不會特別去反對市場，這次要關注的是美國是否會在政治外交走向孤立，以及中國是否會在這次大會產生更多影響力和掌握更多話語權。

范建得強調，台灣的減碳是條不會遺憾的不歸路，因為台灣的減碳壓力來自供應鏈，因此不得不走下去，也只能更有智慧的往下走才行。

川普 減碳 美國

延伸閱讀

報導稱川普「重刑犯」惹議 TaiwanPlus將提檢討報告

陸今年貿易順差料近1兆美元新高 恐將激怒川普

WSJ：北京考慮拉攏美國盟友 抵禦川普保護主義

教廷：川普當選 不影響教廷的中國政策

相關新聞

鍋貼裡面有蟑螂！萬華「水餃名店」遭投訴 衛生局揪7缺失

台北市萬華區某鍋貼水餃專賣店遭民眾投訴，買到的鍋貼裡面竟有蟑螂，衛生局今派員前往稽查，雖沒有發現病媒出沒，但現場環境不潔...

川普當選減碳路悲觀？學者這樣說

美國總統大選結果日前出爐，共和黨總統參選人川普（Donald Trump）當選美國第47任總統，今天聯合國氣候大會（CO...

北漂男第二型糖尿病發險喪命 醫師：保存胰臟功能是關鍵

南部北漂桃園從事保全業的36歲男子，日前家人在租處發現該男子昏迷送醫，聯新國際醫院今天表示，該男子當時檢測血醣值高達60...

COP 29今登場 環境部戰情室正式啟動

「聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會」（UNFCCC COP 29） 於今天起至22日在亞塞拜然首都巴庫舉行，環境...

天兔估今晚生成！強度挑戰中颱 周四有機會發布海警

熱帶性低氣壓TD29持續增強，預估今晚8時生成為輕度颱風「天兔」，且有機會發展成中颱，中央氣象署預報員陳姵安表示，目前路...

立委林俊憲爭取西濱快南延 交長允114年初完成評估

民進黨立委林俊憲爭取台61線西濱快速公路南延案，今天會同立法院交通委員會及交通部長陳世凱等相關單位官員至安平港會勘，陳世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。