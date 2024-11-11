川普當選減碳路悲觀？學者這樣說

美國總統大選結果日前出爐，共和黨總統參選人川普（Donald Trump）當選美國第47任總統，今天聯合國氣候大會（COP 29）於亞塞拜然首都巴庫正式召開，隨著川普的當選，各國恐美國降低減碳承諾，進而影響全球的氣候政策。學者表示，川普雖然支持化石燃料，但在其之前的任內減碳並未明顯後退，也因為川普關心市場，假如減少化石燃料是趨勢，他也不會去反對。

川普在其第一任時，率美退出應對氣候變遷的巴黎協定，直到拜登上任後，才簽署行政令使美國重新加入巴黎協議，川普競選團隊已指出，假如本次成功勝選，將讓美國再次退出，並將大力支持石化業發展，也會透過行政命令禁止ESG的相關投資，廢除拜登政府的綠色補貼政策。

清華大學科技法律研究所教授范建得在巴庫的COP 29會場透過視訊連線指出，美國今晚會有氣候政策的相關說明會，據謠傳美國現任總統拜登（Joseph Robinette Biden Jr）會親自到會場，回顧川普第一屆任期，雖然川普支持化石燃料，但川普也同樣支持風電，在其任內的減碳並也沒有明顯往後退，電動車將是下波減碳的關鍵，德州等再生能源發展得也相當好，也不再需要聯邦補助，化石燃料現在起將逐年減少，川普是關心市場的人，如果市場這樣反映，他也不會特別去反對市場，這次要關注的是美國是否會在政治外交走向孤立，以及中國是否會在這次大會產生更多影響力和掌握更多話語權。

范建得強調，台灣的減碳是條不會遺憾的不歸路，因為台灣的減碳壓力來自供應鏈，因此不得不走下去，也只能更有智慧的往下走才行。