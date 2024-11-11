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COP 29今登場 環境部戰情室正式啟動

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
2024年聯合國氣候峰會（COP29）今天在亞塞拜然首都巴庫登場，比起往年設定崇高的減碳目標，今年峰會討論內容更為務實，更重調適，也將更仔細討論攸關資金的氣候融資。特派記者余承翰／亞塞拜然攝影
2024年聯合國氣候峰會（COP29）今天在亞塞拜然首都巴庫登場，比起往年設定崇高的減碳目標，今年峰會討論內容更為務實，更重調適，也將更仔細討論攸關資金的氣候融資。特派記者余承翰／亞塞拜然攝影

「聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會」（UNFCCC COP 29） 於今天起至22日在亞塞拜然首都巴庫舉行，環境部彭啓明日前指出，在國內除了將舉辦一系列的線上研討會讓民眾參與，也會設立「戰情室」彙整本次大會的資料，作為我國淨零是否被影響的重要參考。今天為戰情室的首日，環境部特別舉辦記者會說明，也指出本次我國前往會場的各方代表超過80人。

本次主辦國亞塞拜然統計約4萬人參加，相較去年9萬人參與規模較小，我國今年仍比照往年以非政府組織（NGO）觀察員參加。環境部說明，我國在氣候公約註冊NGO共有11個，今年NGO及相關部會人員已事先完成報名，8日起已陸續抵達亞國，將分別於2周內在大會藍區會場內辦理周邊會議、展攤及相關論壇。

環境部長彭啓明說，通常這樣的活動我們依賴外電，外電說什麼就說什麼，但現在有第一手的訊息可以和大家來分享，這次沒辦法參加也是個人參與氣候行動的遺憾，也強調台灣不是麻煩製造者，但也希望國際給我們應有的尊重。

氣候變遷署長蔡玲儀表示，以往參加氣候公約都是到現場，等結束後在做資訊整理，現在的做法相較過去是像重大變革，邀請專家分享，這次主要民間團體和政府各部會同仁參加，今年去到現場人數約80多人。

清華大學科技法律研究所教授范建得在巴庫透過視訊連線指出，這次能參加COP 29相當不容易，這次在會場和友邦的互動也有所調整，過去友邦要的是建設相關的協助，然而巴黎協定碳定價機制要讓相關計畫便得具有投資價值，這樣才能妥善利用有限的公部門綠色資金帶動私部門，因此現在的友邦追求的是手攜手共同來解決永續問題。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯說，這次會議許多國家會提出2035年前的國家自定貢獻（NDC）目標，下屆COP主辦國巴西會在這兩天內提出59%的NDC目標，英國這兩天也會提出81%的目標，但是關鍵不在於所訂目標多麼積極，而是後續的具體量化作為如何可以讓台灣的NDC從中得到啟示。另本次大會也會談到2030年儲能目標要成長6倍以及全球氫能宣言等，這些都是要特別關注的議題。

大會主席、亞塞拜然生態與自然資源部長 H.E. Mukhtar Babayev在致詞時提到，本次大會行動架構包含全球皆有道德責任避免超過1.5°C的升溫目標，但達成目標的機會正逐漸變小，必須關注於現在的投資以保護未來；亞塞拜然政府針對COP29的計畫將根基於兩個相互強化的平行主軸：第一個主軸是「提升企圖心」，其目標是結合關鍵要素，確保所有締約方承諾制定具企圖的國家計畫並保

持透明度，以及強調資金的重要作用，將企圖心轉化為行動。

Mukhtar Babayev也提到，亞塞拜然政府正在傾聽並與廣泛的利害關係人進行互動，主席國將確保每個人的聲音都被聽到，並考慮與納入各方觀點，已達成基於共同解決方案的包容性成果。

亞塞拜然 彭啓明 環境部

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