天兔估今晚生成！強度挑戰中颱 周四有機會發布海警

熱帶性低氣壓TD29持續增強，預估今晚8時生成為輕度颱風「天兔」，且有機會發展成中颱，中央氣象署預報員陳姵安表示，目前路徑發展更偏北，周四後路徑不確定性大，仍須視太平洋高壓位置而定，周四有機會發布海上警報，而周五、周六是最靠近台灣的時候；另周日受到另一波東北季風影響，且比這波來得強，北台灣降溫明顯，低溫約21度。

熱低TD29今下午2時的中心位在北緯12.4度、東經137.8度，以每小時22公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺，相當接近輕度颱風的程度。

陳姵安說明，目前銀杏颱風持續向西南方前進，且強度減弱，預計明天減弱為熱低；距離台灣較遠的萬宜颱風，預計移動到關島附近時強度會減弱，但向西前進靠近菲律賓呂宋島時又會再增強，是否影響台灣，下周觀察會較明朗。

而桔梗颱風目前位於呂宋島上方，晚上進入南海後逐漸向西前進，強度稍微減弱，愈靠近華南地區愈弱，周三白天遠離台灣。

至於熱低TD29，陳姵安指出，目前組織狀況不錯，預計今晚8時增強為輕颱天兔，並持續向西北方向前進，且強度會持續增強，有機會達到中颱強度；若天兔今晚生成，銀杏也還沒減弱的情況下，將創史上首次11月有4颱並存的紀錄。

陳姵安表示，熱低TD29下午路徑發展比上午更偏北，周四之後路徑有很大不確定性，需視太平洋高壓位置而定，部分模式預測往台灣東半部海面北上，不會登陸，部分則預測侵襲台灣，但各預測仍分歧，秋颱變數大，需再等1至2天較為明朗；周五至周六（15、16日）將是天兔最靠近台灣的時候，陳姵安指出，「有機會在周四發布海上警報」。

降雨部分，陳姵安說，受到東北季風及桔梗颱風外圍雲系影響，明（12日）至周三清晨（13日），桃園以北、南部、東南部及各地山區有局部短暫陣雨，東北部有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

周三白天東北季風減弱，僅桃園以北、東半部有零星降雨；周四（14日）環境風場轉為東風，水氣少，為本周降雨最少的一天，各地大致多雲到晴，東半部、北部山區及恆春半島有零星短暫雨。

周五、周六（15日）受天兔颱風外圍環流影響，北部、東半部及恆春半島有短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨；周日（17日）另一波東北季風南下，桃園以北、東半部有短暫陣雨。