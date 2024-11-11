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颱風天兔最快晚間生成 路徑北偏不排除14日海警

中央社／ 台北11日電

氣象署今天傍晚最新預測，準颱風天兔預估最快晚間生成，但路徑較之前稍微偏北，不排除14日會發布海警；而14日也是其轉向角度的關鍵日，是否會發布陸警仍要視後期的走向而定。

中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，最新預測位於關島一帶的熱帶性低氣壓最快今晚有機會增強為今年第25號颱風天兔，但路徑上較前一報又稍微偏北，若依此路徑預測，不排除14日就可能會發布海上颱風警報。

陳姵安進一步說明，現在觀察14日白天準颱風天兔就會開始有北轉的情況，但轉的角度仍有很大的分歧，一部分會偏西北、經巴士海峽進入南海，另一部分則會轉由台灣東部海面北上；2條路線對台灣15日之後的天氣影響也不相同，至於是否會發布陸上颱風警報，仍要視後期的路徑而定。

陳姵安提到，目前預測天兔在接近呂宋島的過程中可能會受到地形影響暴風結構，不過強度仍有機會增強達中颱，暴風半徑約120至150公里。

另外，陳姵安說，颱風銀杏目前已經接近中南半島，預估明天白天就可能會減弱為熱帶性低氣壓，因此若今天晚間天兔能正式生成，仍然會是有紀錄以來首次11月有4颱並存。

陳姵安表示，明天至13日清晨持續受東北季風影響，北部、東北部整天偏涼，低溫約攝氏22、23度，高溫約24、25度；另外加上颱風桔梗外圍雲系影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生。

陳姵安提到，13日白天至14日東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，降雨範圍縮小，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。15、16日受到準颱風天兔外圍雲系影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。

陳姵安表示，17日起東北季風逐漸南下，預估17日晚間北部、東北部才會開始轉涼，持續影響至19日清晨，這波冷空氣稍強，低溫約20度左右。

陳姵安提醒，明天、14日起東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島易有長浪發生。

恆春 東北季風 颱風

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