快訊

7旬翁台88轉進國道「一路逆向6公里」 汽車閃不及擦撞畫面曝光

凡士林不是第一！小資族必備開架身體乳品牌TOP 10　讓你美白、保濕超有感

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
《網路溫度計DailyView》
《網路溫度計DailyView》

不靠濾淨也能自帶發光美肌

冬季來臨，別讓肌膚悄悄流失保濕力！這年頭當女生真的很不容易，除了臉部保養極為重要外，身體肌膚的保養更是不可馬虎。然而，市面上許多保養品品牌通常價格不斐、隨便一瓶動輒破千元，小資族在預算有限的情況下，如何能同時兼顧保養與荷包呢？其實想要擁有柔嫩光滑的美肌，不一定要靠專櫃才有效果，像全台各大連鎖藥妝的開架品牌也有不少性價比高的選擇。《網路溫度計DailyView》這次透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出小資女最愛的十大開架身體乳品牌，除了幫你的肌膚一掃暗沉與乾燥外，價格還十分親民，每一款都不超過五百元，讓你擦再多也不心疼。無論是想加強保濕還是美白提亮，這份清單都能一次滿足你，還不快把它們收入購物車裡。

NO.10 嬌生

《網路溫度計DailyView》
《網路溫度計DailyView》

在眾多護膚品牌中，嬌生以溫和配方成為許多消費者心目中的首選，尤其身體乳更是擄獲一大票死忠粉絲。強調全天候鎖水保濕的嬌生美體主張，一共推出三款身體乳系列，像是清爽不黏膩的水感乳液、深層滋潤肌膚的滋養乳液、淨透煥亮的透亮乳液等。這三種不只保濕，還能滿足各種肌膚的需求，成功贏得了小資族的青睞。網友討論「嬌生作為老字號大品牌，滋潤度是很不錯的！」、「我覺得嬌生的乳液還蠻適合敏感肌的，不會太過悶熱，冬天晚上蠻適合擦四肢的」、「因為很便宜所以拿來擦腳底都很可以！」「很便宜又好用的乳液，味道很濃厚香甜，可以持續一整天。」

售價:339元(500ml)

NO.9 曼秀雷敦

小資族因為日常預算有限，對於保養品的選擇需要兼顧價格與效果。而曼秀雷敦的「AD高效抗乾修復乳液」被許多網友譽為「平價中的高效保濕選擇」，特別是針對乾癢肌的問題，這款主打無酒精、無色素，且通過敏感測試，為肌膚提供了溫和又高效的滋潤效果。無論是秋冬乾燥的季節，還是長時間待在空調環境中，這款乳液都能舒緩肌膚的不適感。網友也紛紛大推「清爽不粘膩，保濕度也有照顧到，推」、「使用後感受乾癢程度真的有降低不少」、「塗抹在肌膚上不黏膩，而且有涼涼的舒緩的感覺，超療癒～」

售價: 339元(200g)

NO.8 珂潤 Curel

作為日本知名品牌的珂潤，一直都以針對乾燥、敏感肌的護理效果而聞名。其中這款「潤浸保濕清爽身體乳液」，就是專門為了緩解乾燥敏感肌所研發的，特別適合在乾燥的秋冬季節裡使用。清爽不黏膩的質地，塗抹後能夠迅速被肌膚吸收，除了能提升肌膚的保濕力，還能舒緩因乾燥所引起的不適，加上經濟實惠的價格，因此廣受小資族喜愛。「這款乳液超好吸收，一抹隔天依然水嫩嫩的」、「珂潤身體乳+1，保濕力對抗乾癢很讚」、「珂潤這罐真的好用，推一個。」

售價:415元(220ml)

NO.7 雪芙蘭

《網路溫度計DailyView》
《網路溫度計DailyView》

到了冬天，愛美的女孩們不只著重保濕，更是追求白皙肌膚的好時機。深受台灣人信賴的老牌雪芙蘭推出煥白果酸潤膚，以及透亮美白潤膚等兩款乳液，專為改善肌膚暗沉、提亮膚色而設計。這系列乳液不僅能提供深層的滋潤，還可以在寒冷乾燥的季節裡，持續為肌膚注入光澤和亮白感。對工作忙碌的小資女來說，能同時滿足美白與保濕雙重功效的乳液，絕對是保養的最佳首選；此外，不超過兩百元的親民價格，也是吸引小資女的一大誘因。「最不喜歡乳液擦完黏黏的感覺, 這款乳液完全沒有這個困擾」、「第一次嘗試果酸的身體乳液，效果意外的不錯，CP值頗高」、「膝蓋暗沉大概擦一個禮拜就有明顯改善」、「果酸那瓶不會太黏，吸收好，皮膚有變光滑感。」

售價：179元(350g)

NO.6 KOSE 高絲

身為日本三大化妝品生產商之一的KOSE高絲，除了粉餅廣受不少年輕女孩喜愛以外，還推出五種不同花果香的「日本花園香氛身體乳」，像是蜜桃、玫瑰、莓果、花香、柚香等。這系列的身體乳不僅擁有保濕肌膚的效果，還能帶來如同漫步於花園中的香氣享受，讓每一次的保養都像是一場感官盛宴。網友使用後也在評論區回饋「香氣味道讓人覺得很舒服，吸收效果快，對於乾燥肌也很有滋潤性」、「味道非常優雅清香，不黏膩，很清爽又保濕度夠」、「不到兩百元的價格真的很便宜」、「這個玫瑰香味濃郁，護膚效果很不錯，價格實惠，塗抹很多也不心疼。」

售價：139元(200g)

NO.5 sebamed 施巴

源自於德國的施巴，提供各種肌膚清潔與護膚保養的產品，其中主打保濕力長達24小時的潤膚乳液更是許多家庭的常備品。想要強化保濕的話，在洗後七分鐘使用效果最為顯著，驚人的吸收速度，給你全天候水嫩光滑。尤其是針對乾燥、敏感或脆弱肌膚，這款潤膚乳液可謂是最理想的選擇。其溫和的配方不只能舒緩乾燥敏弱、預防肌膚缺水，還能強化肌膚屏障、抵抗刺激。網友表示「這款真的很好用！味道及乳液感很溫和柔順」、「洗澡後必擦，到了隔天早上皮膚都還是有嫩嫩的感覺」、「有次脫皮很嚴重是靠擦施巴的乳液慢慢恢復」、「敏感性乾燥皮膚的救星，Cp值很高的施巴，一罐可以用好久。」

售價：339元(200ml)

NO.4 Aveeno 艾惟諾

《網路溫度計DailyView》
《網路溫度計DailyView》

同樣專為乾癢敏弱肌打造的，還有Aveeno艾惟諾的「燕麥高效舒緩保濕乳」。這款身體乳採用獨家的活翠燕麥成分，源自天然，具備極佳的保濕與修復作用，能溫和滋養肌膚，避免乾燥引發的緊繃、紅癢或脆弱感。無論是季節變換、寒冷乾燥的氣候，還是容易過敏的肌膚，這款乳液都能深層滋潤皮膚，給予肌膚長效且深層的保濕效果。網友討論「我換季皮膚容易乾癢，用這個可以解決，不過有點難推」、「這瓶真的是乾肌的救星」、「個人覺得保濕很給力，推一個」、「我是個換季就開始長尋麻疹的人，身體癢到爆炸，擦一點確實有點幫助，味道是燕麥味，滿討喜的。」

售價：499元(354ml)

NO.3 Vaseline 凡士林

《網路溫度計DailyView》
《網路溫度計DailyView》

堪稱國民乳液的凡士林，經常洗版PTT、Dcard各大社群版面，同時也是網友公認人氣必買的身體乳。除了有深層保濕系列外，還針對女孩們的愛美需求推出美白修護系列，從日常的乾燥護膚，到對抗肌膚暗沉、均勻膚色通通有，它的功能性和親民價格讓多數網友都愛不釋手。極高的性價比品質在網路上獲得7,913筆聲量，成功躍升為開架身體乳品牌中排名第二的熱門選擇。網友大推「便宜又好用整個大推啊!」、「凡士林乳液真的不錯，價格也不貴」、「推凡士林，便宜到天天豪爽用也不心疼，之前秋冬可以一周用掉一瓶」、「凡士林+1，保濕度也很OK，最近看特價就有多買了。」

售價：199元(400ml)

NO.2 CeraVe 適樂膚

CeraVe的產品一直以來都以高性價比著稱，尤其是身體保濕乳的聲量更是高達9,722筆。這款最大特色在於它不只能深層保濕，擦完也不會有黏膩感，其溫和成分對於敏感肌十分友好，甚至連臉部肌膚也能安心使用。無論是乾燥季節還是潮濕天氣，這瓶乳液從臉部到身體都能輕鬆應對，一次即可搞定全身的保濕需求，也因此成為了各大連鎖藥妝店中回購率最高的身體乳之一。「現在每天都擦Cerave，皮膚很少乾癢了，用過很多款乳液乳霜，覺得還是CeraVe最優秀」、「CeraVe真的是秋冬的神隊友，保濕超有感」、「用過CeraVe就回不去妮維雅了」、「這款乳液擦起來不會有黏黏的不適感，個人很喜歡。」

售價：499元(236ml)

No.1 NIVEA 妮維雅

《網路溫度計DailyView》
《網路溫度計DailyView》

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看「開架身體乳」，本次調查由妮維雅身體乳拿下排行榜冠軍，其聲量高達11,207筆。專為亞洲肌膚設計的妮維雅乳液推出各種美白系列，不管是亮白彈潤緊膚乳液、亮白極致嫩膚乳液，還是經典款的美白潤膚乳液，每一款都主打美白與保濕兼具的核心功效，能改善因日曬造成的色差問題，因此成為不少愛美人士的保養首選。此外，妮維雅還針對夜間保養推出了專屬的美白修護夜間乳液，讓肌膚在夜晚時進行最佳的黃金修復，一覺醒來煥發亮白光澤。網友也大推：「這瓶有效！我每晚擦腳背真的白很快」、「夜間那罐是最近的愛將！個人覺得擦完隔天皮膚更嫩更亮，而且吸收度很好」、「一開始只是無腦擦 ，後來發現皮膚真的有亮一號才轉死忠粉」。不過，關於妮維雅乳液也有個都市傳說，不少網友在網路上討論長毛問題「妮維雅真的有效，只要能接受長毛跟香味」、「我都拿來擦眉毛，看能不能茂密一點」、「這是我擦過最有感的長毛乳液。」

售價：299元(400ml)

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月04日至2024年11月02日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
女性愛美潛藏高價隱形稅！「掏錢買專櫃擦完無感」獲脆友共鳴…網曝全新保養黑科技
年輕女生最新保養愛牌！PTT、Dcard熱議歐美開架保養品牌TOP 10 　閉眼入手不怕踩雷
告別乾燥脫皮、顯老唇紋！小資女孩必備開架護唇膏品牌Top 10　擦出Q彈水嫩唇
打造最強淨透發光肌！2024討論度最高的十大美白成分　擊退惱人黑色素
曬黑了怎麼辦？2023十大討論度最高的開架美白精華液　夏天也能白得發光

售價 網路溫度計

網路溫度計 DailyView

追蹤

延伸閱讀

台灣之光 QUEEN CLUB 雙11限時優惠 揭開拋光草本精華液的美麗秘密

最美皇后變大媽！秦嵐「濾鏡一關真實狀態全現形」老態盡顯嚇壞 凍齡模樣完全消失網傻眼

用數據打造美食指南！口碑排行榜揭密米其林星級、日式拉麵、中西連鎖等6大熱門趨勢

酥胸白到反光！舒華「側乳線條包不住」上帝視角太犯規　粉絲害羞：不知道該看哪裡

相關新聞

年用7億顆糖尿病老藥恐致乳酸中毒 食藥署要求廠商1事

含Metformin成分的糖尿病藥品為第一線用藥，去年健保用量高達7億顆，卻有引發乳酸中毒的風險，甚至死亡，衛福部在10...

鍋貼裡面有蟑螂！萬華「水餃名店」遭投訴 衛生局揪7缺失

台北市萬華區某鍋貼水餃專賣店遭民眾投訴，買到的鍋貼裡面竟有蟑螂，衛生局今派員前往稽查，雖沒有發現病媒出沒，但現場環境不潔...

藥害救濟累計金額逾6.5億 近年抗生素增、常見2原因

很多疾病需要靠藥物控制，但有些藥品可能會出現不良反應，輕則引發過敏反應，嚴重可能因而喪命，藥害救濟基金會統計，從1999...

川普當選減碳路悲觀？學者這樣說

美國總統大選結果日前出爐，共和黨總統參選人川普（Donald Trump）當選美國第47任總統，今天聯合國氣候大會（CO...

北漂男第二型糖尿病發險喪命 醫師：保存胰臟功能是關鍵

南部北漂桃園從事保全業的36歲男子，日前家人在租處發現該男子昏迷送醫，聯新國際醫院今天表示，該男子當時檢測血醣值高達60...

北市艋舺公園改建 民團憂無家者安置草率加深標籤化

台北市艋舺公園改建可能影響無家者，民團擔心政府未在街友立場思考，提供不合適安置點，打破無家者與商圈居民平衡，加深標籤化；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。