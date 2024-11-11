頂樓風景美如畫 但隱藏大問題！頂樓住戶面臨的6大挑戰

為了追求開闊視野與高度隱私，你會考慮住在頂樓嗎？近日，一名網友分享了自己不推薦購買頂樓的6大理由，包括漏水、溫差大等問題，直言「頂樓有大大小小的問題」，並勸大家慎重考慮。該貼文引發網友熱烈討論，有人表示「風大就算了，從窗外往下看腿都會軟」、「夏天被曬得超熱」，也有人提到「頂樓的確很安靜，不會吵」。

頂樓住戶需知的6大隱憂

網友貼文分享6大理由不推薦購買頂樓：

一、頂樓防水層的施作是頂樓住戶自己要負擔的，還是管委會呢？

二、頂樓漏水了，是頂樓住戶自己要負擔呢？還是管委會？或是同棟各住戶依比例分擔呢？

三、當電梯壞掉或在維修時，能像中低樓層的住戶那麼方便解決回家問題嗎？

四、頂樓住戶於夏冬季節變換時期，根本是樓下住戶溫差變化的緩衝空間。

五、抽水馬達、電梯機房等容易製造噪音的機器，大多設置在頂樓，其運作時所導致的聲音，頂樓住戶首當其衝。

六、頂樓相對不容易脫手，在台灣大部分的人都瞭解頂樓的缺點，但喜歡好風景與居住優越感的人，或是投資客，其實並不在意。

頂樓風險再增1原因！颱風吹落鐵皮屋頂

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/10/30～2024/11/07）期間統計調查，「頂樓風險」近一週熱門關鍵字，出現「吹落、鐵皮、馬達」等字詞。10月底強颱康芮襲擊北部，不僅吹倒路樹、機車，連三軍總醫院台北松山分院頂樓宿舍鐵皮屋屋頂被吹落，擋住巷道，大安區安居街6層樓高鐵皮屋頂也被吹毀。有網友表示，「其實台北市違建鐵皮加蓋屋頂很多，颱風過境現形記」、「還好沒有傷及人」。此外，不少媒體最近撰寫不推薦買頂樓的6大理由文章，因此內文中提到的「馬達、投資客、漏水」等字詞，也成為熱門關鍵字。

頂樓優缺點並存 購屋前務必審慎評估

購屋者對樓層的偏好各不相同，通常樓層越高價格越昂貴。選擇頂樓的人大多是為了享受美景、安靜環境，或追求至高的優越感，但頂樓也伴隨許多風險和負擔。民眾在購屋前務必審慎評估，以免入住後才感到後悔。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年10月30日至2024年11月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、IG、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『頂樓風險』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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