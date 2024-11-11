快訊

趙少康心臟動刀回歸 重返「少康戰情室」狀態曝光

獨／富邦金控決議買下日盛投信全部股權 晚間8點召開重訊說明會

不能騎了？中國「開封夜騎」被暫停，各大學要封校管制

聽新聞
0:00 / 0:00

立委林俊憲爭取西濱快南延 交長允114年初完成評估

中央社／ 台南11日電
立委林俊憲今率立法院交通委員會，會同交通部長陳世凱（右）等官員會勘安平商港，爭取台61線台南段延伸案，陳世凱允諾在明年初完成評估報告。圖／林俊憲提供
立委林俊憲今率立法院交通委員會，會同交通部長陳世凱（右）等官員會勘安平商港，爭取台61線台南段延伸案，陳世凱允諾在明年初完成評估報告。圖／林俊憲提供

民進黨立委林俊憲爭取台61線西濱快速公路南延案，今天會同立法院交通委員會及交通部長陳世凱等相關單位官員至安平港會勘，陳世凱允諾在明年初完成台61線南延高雄評估報告。

林俊憲在會議中表示，台南市重要交通路網主要以「四橫三縱」貫穿，四橫分別是台84、國道8號、台86及北外環道，而三縱則是國3、國1及台61線，但安平區及安南區民眾難以利用這些既有路網進行移動，如有大型活動舉辦，更會導致車流在短時間內難以疏散，造成交通打結。

他說，台61線南延至高雄地區的重要性不言而喻，完成後不僅可完善台灣西部地區高、快速公路網，紓解國道壅塞，更能串聯台南及高雄的市區道路網，促進南部沿海地區發展。

林俊憲指出，因國道1、3號車流量趨於飽和，西濱快已成為台灣西部走廊第3條大動脈，但當初終點只規劃到台南七股，並未延伸到市區，更別說通往高雄，使連結南北效果大打折扣。

他說，在台61線南延計劃中，因高架道路落墩範圍可能影響在地居民及安平工業區既有廠房，因此今天也邀請公路局、港務公司、南市府以及安平產業園區廠商協進會代表一起討論，希望公路局儘速辦理地方說明會，並確認路廊範圍，開闢道路分擔市區車流。

林俊憲指出，今天會勘另一議題為漁光島聯外交通，因目前漁光島聯外道路僅有漁光橋，安平地區觀光產業發展快速，漁光橋已無法負荷車流量，先前曾要求港務公司研議，是否能開放安平港區道路通行，港務公司研議開放現AC管制門前道路。

陳世凱表示，針對今天兩項議題，相關單位應儘速辦理，並允諾將在明年初完成台61線南延高雄評估報告，港務公司開放安平港區漁光島段道路部分，希望可以在116年前完成。

林俊憲強調，未來將持續向中央爭取資源，推動台61線南延及安平港周邊道路優化，使大台南路網更為完善。

台南 林俊憲 陳世凱

延伸閱讀

台南蚵棚幾全軍覆沒損失逾2億元 林俊憲：賴總統也關切

郭信良涉索賄案被判刑 林俊憲直言「會影響台南市長選舉」

藍指郭信良遭重判是賴清德介入市長初選 綠：勿政治化

強颱康芮來襲蚵棚岌岌可危 立委林俊憲籲加速畫設漁業權公告程序

相關新聞

天兔估今晚生成！強度挑戰中颱 周四有機會發布海警

熱帶性低氣壓TD29持續增強，預估今晚8時生成為輕度颱風「天兔」，且有機會發展成中颱，中央氣象署預報員陳姵安表示，目前路...

「50轟50盜」紀念球將亮相 台北101：就在13日

美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球將亮相，為了支持偏鄉青少棒的發展，讓世界看見台灣的棒球文化，台北101...

肺癌公費篩檢擴大！最快明年元旦上路 百萬人受惠

肺癌為台灣發生人數最多、死亡率最高的癌症，國健署自111年7月1日起，將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢，補助高風險族群每2年...

遠離新興菸品傷害 這年紀最容易成為「終生癮君子」

世界衛生組織指出，大多數吸菸的成年人在兒童或青少年時期就開始接觸菸草相關製品，且最常在21歲之前上癮。當嘗試吸菸的年齡延...

專訪綠色和平 Marian Ledesma：重複使用是減塑關鍵

《全球塑膠公約》最終談判將於11月底在韓國釜山展開，台灣也不能置身事外。曾參與三次塑膠公約談判、綠色和平菲律賓零廢棄專案...

川普當選減碳路悲觀？學者這樣說

美國總統大選結果日前出爐，共和黨總統參選人川普（Donald Trump）當選美國第47任總統，今天聯合國氣候大會（CO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。