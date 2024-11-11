「50轟50盜」紀念球將亮相 台北101：就在13日
美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球將亮相，為了支持偏鄉青少棒的發展，讓世界看見台灣的棒球文化，台北101表示，11月13日起特別舉辦「夢想高飛活動特展」公益活動，並將展出大谷翔平創紀錄的紀念球。
台灣「優勢資本」日前以439.3萬美元（約1.4億台幣）標下大谷50轟紀念球，金額成為史上最貴的紀念棒球，並表示紀念球將於101樓上的瞭望台展出，但當時台北101僅表示仍在確認中。
台北101表示，此次公益活動也為出席2024世界棒球十二強棒球賽的中華隊加油，13日開展揭幕記者會將有交通部部長陳世凱、觀光署署長周永暉、台北101董事長賈永婕，以及臺灣棒球球員對談分享。
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