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外送員與消費者眼神交流遭停權 工會質疑毫無審查

中央社／ 台北11日電
外送工會表示，有外送員因與消費者「眼神交流」遭平台停權，質疑毫無審查程序。圖／聯合報系資料照片
外送工會表示，有外送員因與消費者「眼神交流」遭平台停權，質疑毫無審查程序。圖／聯合報系資料照片

外送工會表示，有外送員因與消費者「眼神交流」遭平台停權，質疑毫無審查程序。勞動部今天表示，停權定義會持續邀平台、工會討論；勞資爭議可循既有機制申覆或向地方勞動局提出調解。

全國外送產業工會昨天在臉書公開外送平台與外送員對話截圖，指出因外送員與消費者有「過多的眼神交流」竟遭到平台惡意停權；認為外送員在毫無審查程序的情況下被剝奪了工作權，這種情況實在令人撻伐。

工會認為，眼神交流是人類最基本的互動方式之一，竟成了工作風險，甚至成為剝奪生計的理由，這無疑是荒謬至極；質疑平台不經查核直接認定外送員眼神能震懾心神、應該與客戶接觸時保持眼神交流在毫秒內結束，多看1毫秒可能導致消費者身心靈嚴重受創。

工會批評，平台對外送員的管理早已超越合理範圍，甚至侵犯了基本的人格權利，連「多看一眼」這種模糊不清、難以界定的行為都能成為懲罰理由，完全沒有考慮勞工的生存需求和基本尊嚴；更令人難以接受的是，這一停權決定竟然不經任何審查或調查，無視公平程序和基本事實，直接懲罰勞工。

工會指出，當平台以如此武斷的方式剝奪外送員的生計，這已不僅是管理問題，而是嚴重的權利侵害；究竟平台的「眼神標準」如何制定、又有多少外送員因此成為犧牲品；如果連基本的互動都能被放大檢視，還能擁有什麼樣的工作保障和權益。

勞動部今天表示，平台方、外送員工先前已透過8次會議協商，討論出相關的申覆機制，還是會建議先以既有機制提出異議；而勞資爭議也可向地方勞動主管機關申請調解。

至於工會所關心停權定義，勞動部仍會持續與平台方、工會進行溝通。

勞動部 外送員 消費者

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