專訪綠色和平 Marian Ledesma：重複使用是減塑關鍵

《全球塑膠公約》最終談判將於11月底在韓國釜山展開，台灣也不能置身事外。曾參與三次塑膠公約談判、綠色和平菲律賓零廢棄專案主任Marian Ledesma女士十月底來台，並接受《聯合報》專訪。

採訪當天，氣象署針對康芮颱風發布陸上颱風警報，讓Ledesma親身經歷57年來首個在11月深秋登陸台灣的颱風。「氣候變遷帶來強烈颱風，這是台灣和菲律賓都共同面臨的狀況。」Ledesma說。

Ledesma說，菲律賓社會在討論「塑膠」跟「極端氣候」時，大多關注塑膠垃圾卡在下水道、加劇暴雨後淹水的問題。「但人們往往忽略，99%的塑膠製品是用化石燃料製成的。」Ledesma說，「塑膠生產就是造成氣候問題的主因之一」。

因為家人喜愛大自然，Ledesma從小就常參與戶外活動，16歲起開始擔任綠色和平志工。如今，Ledesma在綠色和平工作已經20年。「我親眼見證菲律賓人民面臨嚴重的塑膠汙染問題。」

去年，綠色和平釋出一段影片：Ledesma漫步在菲律賓馬尼拉灣的Las Pinas濕地上，眼前一片碧海藍天，腳旁卻布滿被海浪沖上岸的塑膠廢棄物，大多是「試用品」大小的sachet（小包裝）。

家家有本難念的經。對菲律賓來說，名為「sachet」的一次性小包裝塑膠用品，是揮之不去的塑膠汙染陰影。

根據菲律賓2024年官方統計，菲律賓有15.5%人口、約1818萬人生活在貧窮線下。在購賣洗衣精、沐浴乳等日常用品時，容量少、單價低的sachet，成為許多經濟弱勢家庭的首選。這類一次性小包裝商品通常由鋁箔、尼龍和塑膠聚酯等不同材料黏合而成，不易拆解回收，也容易堵塞排水孔和下水道。

綠色和平去年發布調查報告，指出快消品（FMCG）跨國企業是這類小包裝商品的主要銷售者。以聯合利華（Unilever）為例，2023年賣出超過530億個sachet，大多銷往經濟條件較弱勢的全球南方國家（Global South），包括非洲、中南美洲，及亞洲的發展中國家。

國際期刊《自然》（Nature）今年九月發表一篇研究，稱全球每年5700萬噸塑膠汙染中，有超過三分之二來自全球南方國家。「這沒有反映塑膠汙染問題的全貌。」Ledesma說，「許多人指責全球南方造成大量塑膠汙染，卻忽略上游生產和企業也應該負責。」Ledesma認為，這也是一種社會不平等。

為了解決一次性小包裝塑膠的汙染問題， 綠色和平菲律賓辦公室去年與新創組織「RIPPLEx」及市政府合作，發起「Kuha sa Tingi」專案，在仙範市（San Juan）和奎松市（Quezon）的社區雜貨店設立重複裝填裝置，以促進消費者自備容器購買沐浴及清潔用品。

Ledesma說，計畫要成功，得確保重複裝填商品「不會比較貴」，也要讓店家和消費者願意嘗試新的消費形式。為此，計畫團隊走訪多個店家，尋找最適合設立重複裝填裝置的場所，並開設工作坊讓店主了解計畫理念；綠色和平也會派志工在社區商店駐點，向消費者推廣重複使用（reuse）、重複裝填（refill）的購買形式。

慎選商品來源也很重要，「有些供應商本來就會提供大包裝的清潔用品給快樂蜂（jollibee）、麥當勞（McDonald）等企業客戶，我們就確保這些廠商可向地方商店供貨。」Ledesma說。

根據綠色和平今年三月發布的「Kuha sa Tingi」報告，計畫成果斐然。在仙範市進行的六周計畫期間，共賣出25萬毫升的產品、估計減少八千多個小包裝塑膠產品銷售；奎松市的販售據點則在八周內銷售約140萬毫升的商品，估計減少約4.7萬個小包裝；所有販售據點的平均利潤更較原先成長15%。

Ledesma說，奎松市已確認擴大計畫規模，從40個店點擴大到一千家店。計畫團隊今年八月也簽署新的合作協議，會在五個新城市進行測試，持續增加重複裝填據點。

既然重複裝填系統有商業潛力，為什麼小包裝經濟過去如此盛行？Ledesma認為，重複使用、填充對菲律賓人來說並不陌生，但銷售形式改變了人們的消費習慣。

Ledesma說，在小包裝的塑膠用品出現前，菲律賓盛行名為「tingi」的購物文化：社區商店允許消費者用可重複填充的容器買東西，人們需要多少就買多少，不會被固定的包裝形式和數量束縛，也可以減少過度消費。Ledesma指出，專案名稱「Kuha sa Tingi」即代表「用『tingi』的方式買東西」。

Ledesma說，不只綠色和平，許多菲律賓在地團體都在探索重複裝填的可能性。也有大企業投入循環行動，紐波特（Newport）世界度假村2021年起推動一系列永續計畫，例如旗下酒店的內部裝水設備使用可重複使用的玻璃瓶，取代原先的一次性塑膠寶特瓶。

Ledesma樂見重複使用和再填充的蓬勃發展，更認為《全球塑膠公約》有機會為「重複使用和再填充」的政策和法律依據背書。「如果能在公約列出『重複使用和再填充』的標準定義、要求簽署國設立目標等等，就能為行動立定基礎。」Ledesma說，「有目標，對推動投資、鼓勵創新非常重要。」否則，多數企業為了避險，通常不會主動嘗試新的商業模式。

「我們需要更多大企業加入改變。」Ledesma說。「因為許多消費者在購物時，仍然更青睞這些大公司的品牌。」

Ledesma是綠色和平在《全球塑膠公約》的國際代表團成員之一，曾以觀察員身分參加過公約第一輪、第二輪和第四輪談判。過去四輪談判被外界詬病「進展有限」，一些對塑膠公約態度消極的國家會拒絕談判，進而拖慢會議進度。

例如去年五月在法國巴黎的第二輪談判（INC-2）會期共五天，卻因各方對會議程序意見不同陷入僵局，到第三天才開始討論塑膠議題。今年四月在加拿大渥太華的第四輪談判（INC-4），也沒有達成任何實質進展。

「不過，有愈來愈多國家站出來支持塑膠減產。」Ledesma說。包括菲律賓和歐盟在內約40個國家在INC-4自主簽署《通往釜山──原生塑膠宣言》，支持塑膠減產有助於將全球升溫控制在攝氏1.5度內。

針對塑膠減產，綠色和平也提出明確目標：以2019年為基準年，全球應在2040年減少75%塑膠產量。Ledesma期待年底可以制定出強而有力的《全球塑膠公約》，把塑膠減產和重複利用的概念都納入條約內容。

台灣非聯合國成員，大多被這類國際談判拒之門外。但台灣在東亞、乃至全球塑膠供應鏈中扮演重要角色。Ledesma建議台灣政府可設立塑膠減產目標、加速發展重複使用系統等。