遠離新興菸品傷害 這年紀最容易成為「終生癮君子」

世界衛生組織指出，大多數吸菸的成年人在兒童或青少年時期就開始接觸菸草相關製品，且最常在21歲之前上癮。當嘗試吸菸的年齡延後，成癮機率就變小，因此，菸品業者積極以各種行銷手法吸引年輕人族群。衛福部國健署呼籲，所有形式的菸草使用都對健康有害，不要相信標榜無尼古丁的菸品。

國健署強調，政府已全面禁止電子煙，新類型產品不能幫助戒菸，反而會增加對尼古丁依賴。且新興菸品加上傳統紙菸，會使吸菸者併用多種菸草產品，加重健康危害。年輕人的大腦仍在發育中，嘗試吸菸會讓大腦「學會」成癮；長期吸菸除了增加肺癌機率，也會引發呼吸道長期發炎、導致慢性肺病。

菸草燃燒產生的菸煙，會釋放出7,000種以上的化學物質，傷害呼吸道的粘膜，吸菸亦是高血壓、糖尿病的重要危險因子，每年造成全球超過8百萬人的死亡。菸草使用所引起的巨額醫療保健費用，以及因菸草引起的發病率和死亡率所致的人力資本損失，也造成國家經濟的沉重負擔。

新類型菸草產品透過特殊口味、提高設計質感以及數位平台行銷方式，正在快速吸引全球青少年。依據世界衛生組織的報告顯示，青少年族群的電子煙使用率高於其他族群，並且使用電子煙的年輕人在以後的生活中使用傳統紙菸的可能性幾乎是其3倍。

國健署提醒，我國全面禁止電子煙，目前亦尚未有經衛福部核定通過之加熱菸，依「菸害防制法」規定，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用，如違法使用違法產品，最高可罰1萬元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康