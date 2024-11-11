觀光年會登場 總會長洪奇昌：觀光署升格「國旅歷年最困難」

全台500名觀光業者及學者齊聚高雄旗山舉辦「2024全國觀光年會」，台灣觀光產業聯盟協會總會長洪奇昌表示，觀光局改制觀光署，但年度總預算及人員編制增加幅度少，交通部未將觀光產業列為重點發展產業，旅館、遊覽車業在疫情後皆面臨資金缺口及人力不足等問題，盼兩岸旅行團盡早相互開放。

台灣觀光旅遊聯盟總會今天在旗山花鄉渡假會館舉辦「2024 全國觀光年會」，觀光署組長吳潔萍、高雄市府觀光局長高閔琳，台灣觀光旅遊聯盟總會創會長吳敏、台灣觀光產業聯盟協會總會長洪奇昌及東高雄觀光產業聯盟理事長鍾兆淵等人出席，觀光產業論壇以「高雄山海之美：結合自然資源與旅遊產業」為主題。

今天下午，來自全台各地，以及高雄在地的觀光業者齊聚一堂，現場規畫不少在地特產攤位，藉機行銷高雄農特產品。

洪奇昌指出，觀光局改制觀光署，但在年度總預算的編列及人員的編制增加的幅度相當少，另交通部也未將觀光產業列為國內重點發展產業，疫情期間及疫情後，國內觀光旅遊界業（尤其國旅）面臨各種挑戰，旅館飯店業、遊覽車業營運資金缺口，旅宿業、餐飲業人力不足，出遊國人及入境旅客的落差等，是歷年來最最困難而嚴厲的挑戰。

洪奇昌說，政府應該加大力度輔導觀光產業，並積極規畫強化國內觀光資源，當然兩岸旅遊尤其旅行團能盡早相互開放，更是旅遊業者的大期待。