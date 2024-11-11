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女子服藥時水喝太少 膠囊黏食道導致潰瘍

中央社／ 高雄11日電

高雄22歲張姓女子近日因胸口疼痛、打嗝等症狀求診，醫師檢查出食道潰瘍，研判可能是張女服用治療青春痘的抗生素膠囊時水喝太少，導致膠囊黏在食道壁上，造成黏膜發炎或潰瘍。

阮綜合醫院消化內科主治醫師蕭偉成表示，22歲張女求診時，表示最近1週以來胸口中央部位疼痛，並有打嗝，上腹不舒服的症狀。經內視鏡檢查發現，張女食道的中段有一個不規則形狀表淺性潰瘍，是造成不適症狀的原因。

進一步問診發現，原來張女因為臉上青春痘，近期有服用皮膚科診所開立的抗生素膠囊錠劑，但服藥時配水都只喝1、2口，研判應該是水喝太少，導致膠囊藥物黏附在食道壁上造成黏膜發炎或潰瘍，開立胃乳片修復傷口，約2週後痊癒。

蕭偉成表示，藥物引起的食道炎或食道潰瘍，比較常見是服用「膠囊藥」時水喝太少造成，特別是抗生素和止痛藥類的膠囊藥錠劑，吞下後難以被水溶化，若配水太少，反而容易使膠囊黏附在食道黏膜上，造成胸痛、吞嚥困難等症狀。

蕭偉成說，無論是小孩服用藥粉，或成人、年長者服用膠囊狀藥物如抗生素、阿司匹靈或健康食品時，都要記得配至少200c.c.的水，吞服的藥物才不會卡喉嚨食道。服藥後也別立即躺平，應暫時保持站或坐，好讓藥物順利到達胃裡。

此外，高雄市衛生局今天也發布新聞稿提醒民眾，吃藥配白開水是最佳選擇，不可為求方便，拿起手邊的咖啡、茶飲、牛奶、柑橘類果汁（柳橙汁、葡萄柚汁、檸檬汁等）或含酒精飲料代替水併用，以免產生藥品交互作用，增加副作用風險。

衛生局表示，服用任何藥品都可能會有副作用或不良反應，應遵循用藥安全5原則「要知道風險、要看清標示、要告知病況、要遵照醫囑、與詢問藥師」。有關用藥問題都可請教醫師或藥師，了解可能的副作用，守護自己健康。

抗生素 衛生局 醫師

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