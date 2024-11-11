基市學校午餐驚見針頭 營養師市議員促市府盡監管責任

基隆市中山高中學生午餐的梅干扣肉，出現長約2公分「針頭」，具營養師證照的市議員許睿慈今天要求市府全面清查，並要求團膳業者依循環式品質管理（PDCA）提出檢討報告，確保校園午餐食品安全。

基隆市中山高中學生8日吃午餐時，在梅干扣肉中發現約2公分長，疑注射豬隻疫苗的針頭。基、北市府今晨前往供餐的北市團膳廠商稽查，要求停用冰箱內相同肉品，並通報相關單位前往屏東縣的供肉廠商稽查。

許睿慈指出，學校延遲通報的問題要深入調查，同時避免將責任推給某方。學校午餐的監管，絕非依賴偶爾的抽查，而是要落實餐飲業食品安全管制系統（HACCP）制度，強化每個環節的標準作業程序（SOP）執行，防止類似事件再次發生。

許睿慈也要求市府全面清查這次發生食安事件的團膳業者、食材供應商，並要求團膳業者依照計畫、執行、查核、行動循環檢討改善，確保校園午餐食品安全。市府也應查證肉品供應商是否具備台灣優良農產品標章（CAS）認證，確保食材來源符合標準，避免異物風險。